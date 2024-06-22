Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir kızıyla birlikte Amerika'da sessiz bir yaşam sürüyordu. Ancak 68 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılmasının ardından kızı Anjelik, durumu sosyal medya üzerinden duyurarak sevenlerinden dua istedi. Ahu Tuğba'nın hastanede çekilen fotoğrafı ise endişe yaratmıştı, fakat rahatsızlığı hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden ses sanatçısı Onur Akay, Ahu Tuğba'nın sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaparak, "Canım dostum Ahu Tuğba çok uzun bir süredir KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele ediyor. Hava yollarının daralması nedeniyle Amerika'da hastanede tedavi görüyor. Dualarınızı eksik etmeyin..." ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın hastalığıyla ilgili detaylar netleşmemiş olsa da, sevenleri ve hayranları tarafından dualarla desteklenmeye devam ediliyor.