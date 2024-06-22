TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star programı geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara veda etti. Yarışmanın galibi Ogeday oldu, ancak final sonrası dikkatler Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden arasında yaşanan gerginliğe odaklandı.

İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik ağır ithamlarda bulunmasıyla olaylar daha da büyüdü. Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve hırsızlıkla suçladı. Karadere'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalar şiddet içerikli ve iddialarla doluydu.

Buna karşılık Yunus Emre Özden, Nagihan'ı mahkemeye vereceğini duyurdu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Özden, Karadere'nin ifadelerinin ağır ithamlar içerdiğini ve kendisinin hiç kimsenin malına zarar vermeye niyetli olmadığını vurguladı.

Yunus Emre Özden, konunun mahkemeye taşındığını ve artık Acun Medya'dan konuya ilişkin bir açıklama beklediğini belirtti. İkilinin arasındaki bu tartışma, Survivor All Star programının sonrasında gündemde kalmaya devam etmektedir.