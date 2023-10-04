Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu ülkelerde gönüllü ekipleriyle hastalara bakan ve ameliyatlar gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, 2 doçent ve anestezi doktoru, 2 ameliyat hemşiresi ile anestezi teknikerinin yer aldığı 12 kişilik ekiple Somali'ye gitti.

Başkent Mogadişu'da çalışmalarını sürdüren gönüllü sağlık ekibi, imkansızlık sebebiyle uzun zamandır tedavi bekleyen hastaların ameliyatlarını yaptı.

Ülkede sağlık operasyonlarını yürüten ekip, 411 muayene ve 36 ameliyat gerçekleştirirken, bunun yanında katarakt sorunu olan 696 kişiyi kontrol etti, 62 katarakt ameliyatı yaptı. Vakaların durumunu yakından takip eden gönüllü doktorlar, başarılı ameliyatların ardından hastaları taburcu etmeye başladı.

Program boyunca alanında muayene, tedavi ve ameliyat hizmeti sunan gönüllü sağlık ekibi operasyonlarla birlikte, uygulamalı ve teorik olarak yerel sağlık çalışanlarına da sağlık eğitimleri düzenleyerek, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Somali'de sağlık hizmetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, Bangladeş, Filistin, Kongo, Afganistan ve Cibuti'ye de giderek sağlık hizmetlerini sürdürecek.

AA