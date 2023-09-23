İSTANBUL (AA) -Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu ülkelerde gönüllü sağlık ekipleri ile kısa süreli kamplar kurarak muayeneler ve ameliyatlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, kulak burun boğaz ve ortopedi-travmatoloji branşlarından 2 doçent hekim, 1 anestezi hekimi, 2 ameliyat hemşiresi, 1 anestezi teknikeri ve 3 dernek personelinden oluşan 12 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Somali'ye gitti.

Somali'de ağır vakaların ameliyatlarını gerçekleştirecek gönüllü sağlık ekibi, 30 Eylül'e kadar başkent Mogadişu'da bulunacak.

Muayene ve tedavi hizmeti de sunacak olan gönüllü sağlık ekibi, yapacakları operasyonların yanında, yerel sağlık çalışanları için uygulamalı ve teorik olarak sağlık eğitimleri düzenleyerek, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Ekiptekiler ayrıca, bölgede yapılan katarak ameliyatlarını takip edecek, klinik ziyareti gerçekleştirecek ve kurban dağıtımı yapacak.

Yeryüzü Doktorları, her sene düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri ülke ziyaretlerine Somali'nin ardından Bangladeş, Filistin, Kongo, Afganistan ve Cibuti'yle devam edecek.