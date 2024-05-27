Litvanya Merkez Seçim Komisyonuna (VRK)'ye göre, katılım oranının yaklaşık yüzde 49,15'te kaldığı ikinci turdaki seçimde oyların tamamına yakını sayıldı.

Seçimin kesinleşmemiş ilk sonuçlarına göre, 60 yaşındaki Nauseda oyların yaklaşık yüzde 74,44'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Nauseda, Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'na (LRT) verdiği demeçte, "Seçmenler bana büyük bir güvenle bu yetkiyi verdi, bunun kıymetini bilmem gerektiğinin farkındayım." ifadesini kullandı.

Beş yıllık bir deneyime sahip olduğuna dikkati çeken Nausėda, tüm Litvanya halkının refah hedeflerine ulaşması için bu deneyimi kullanabileceğine inandığını aktardı.

Nauseda, güvenlik ve dış politikanın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Litvanya için odaklanılması gereken iki önemli konu olduğunu belirtti.

Ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihinde en yüksek desteği alan Nauseda, temmuzda yemin edecek ve yeni 5 yıllık dönemde de Litvanya Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Öte yandan, oyların yaklaşık yüzde 24,06'sını alan ülkenin mevcut Başbakanı Ingrida Simonyte, rakibi Nauseda'yı tebrik etti.

İlk turu 12 Mayıs'ta yapılan seçimde adaylardan Nauseda oyların yaklaşık yüzde 44'ünü, Simonyte ise yaklaşık yüzde 20'sini almıştı. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sini alamaması nedeniyle seçimin ikinci turu dün düzenlenmişti.