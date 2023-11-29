Wellington

Başbakanlık görevini pazartesi günü devralan Christopher Luxon, hükümetin 49 icraatı kapsayan 100 günlük eylem planını açıkladı.

Hükümetin eğitim alanında atacağı adımlar arasında, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamak ve her gün bir saat okuma, yazma ve matematik derslerini zorunlu hale getirmek bulunuyor.

Ayrıca Başbakan Luxon, eylem planı çerçevesinde çıkarılması planlanan ilk yasanın, Merkez Bankasının yetkisini yalnızca enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklayacak şekilde daraltacağını kaydetti.

Luxon, 2022'de Meclis'ten geçen ve 2024'te uygulamaya konulması planlanan, 2008 sonrası doğanların sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı iptal edeceğini de duyurdu.

İptal edileceği duyurulan yasa çerçevesinde, var olan sigara satıcılarının yüzde 90'ına satış yasağı getirilmesi ve sigaralardaki nikotin miktarının azaltılması da öngörülüyordu.

İlk 100 günlük eylem planı arasında yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarmak da yer alıyor.