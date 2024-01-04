Haber: Mert Osman Erman

Adı açıklanmayan adam, Salı günü tek başına balık avı yaparken 40 fitlik (12 metre) teknesinden düştüğünde sorun yaşadı.

Bir noktada bir köpekbalığı tarafından "burnuna bir koklamaya" geldiğini söyledi, ancak sonunda kendisini yalnız bıraktı.

Balıkçı, nihayet bir grup balıkçı tarafından kurtarıldı.

Yeni Zelanda polisine göre, adam düşer düşmez Alderman Adaları'na, Kuzey Adası'nın doğu kıyısının 55 km (34 mil) açığına yüzme girişiminde bulundu, ancak akıntılar tarafından uzaklaştırıldı.

"Okyandaki soğuk bir gecede, yorgunluktan dolayı yüzmeye devam edemedi" dedi polis bir açıklamada.

Çarşamba öğleden sonra adamı kurtaran üç balıkçı, teknelerinden adamın saatinin yansımasını su üzerinde fark ederek incelemeye çıktı.

Adam, Coromandel Yarımadası'ndaki Whangamatā kasabasına götürüldü, burada hipotermi ve yorgunluk tedavisi gördü.

Teknenin nerede olduğu bilinmiyor ve onu bulma çabaları sürdürülüyor.

"Balıkçının bu yaşadığından sonra hâlâ hayatta olması gerçek bir mucize" dedi polis.

"Bu adamın hayatını kurtarmak için çabuk hareket etmeyen üç beyefendinin yardımları olmadan, bu kesinlikle trajik bir sonuçla sonuçlanmış olacaktı.

"Teknede bulunan Mike, Tyler ve James adlı üç beyefendiye adam, onu kurtardıkları için, tüm acil servislerle birlikte teşekkür etmek istedi."