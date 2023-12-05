Haber: Mert Osman Erman

Başbakan Chris Luxon'un sağcı hükümeti, ülkenin yerli antlaşmasını yeniden yorumlamak ve Māori dilinin kullanımını geri çekmek istiyor.

Māori liderleri, üç partili koalisyonu "anti-Māori" olmakla suçladı.

Ancak hükümet, Māori ve Māori olmayanlar için iyileştirmelere bağlı olduklarını söyledi.

Yeni hükümet koalisyonunun liderleri ülkeyi ırk üzerinden bölmek istemediklerini söyledi ve olumlu ayrımcılık politikalarının gözden geçirilmesini istedi.

Salı günkü protestolar, Auckland'ta yolları tıkayan yaklaşık 300 aracın katılımıyla gerçekleşti, burada iki kişi gözaltına alındı.

Göstericiler ayrıca Wellington ve birkaç başka şehirde sokaklara çıktı.

Protestolar, Māori politik parti liderleri tarafından çağrıldı ve ekim ayındaki seçimlerden bu yana parlamentonun ilk gününde gerçekleşti.

Merkez sağdaki Ulusal parti çoğunluk oyunu kazandı ancak Yeni Zelanda'nın seçim sistemi gereği bir hükümet kurmak için iki küçük sağcı parti, Yeni Zelanda İlk ve Act'in desteğine ihtiyaç duydu.

Analistlere göre koalisyon hükümeti, politika müzakerelerinin bir aydan fazla sürmesinin ardından geçen hafta yemin etti, çevredeki partilerin Ulusal'ı sağa itti.

"İnsanlar bize bir dizi şeyi ve beni kişisel olarak yansıtabilir," dedi Luxon. "Benim işim, bu ülkede görmek istediğim şeyi modellik yapmak: daha fazla birlik, herkesin iyi gitmesi ve iyileşmiş sonuçlar."

Māori topluluğundaki birçok kişi, Yeni Zelanda'nın 180 yıl önceki kurucu belgesi olan Waitangi Antlaşması'nın prensiplerini yeniden yorumlama planlarından rahatsız oldu.

İngiliz sömürgecileri ve Māori şefleri tarafından imzalanan antlaşma, ülkenin Māori haklarını, kaynak tahsisini ve siyasi gücün tanınmasını belirleyen başlıca belgedir.

Daha önceki ilerici hükümetlerin bu prensipleri yorumlama şekli, ülkeyi kolonizasyonun zararıyla baş etme yoluna yönlendirmiştir - yeni hükümet liderlerinin seçim kampanyası sırasında çok ileri gittiğini söylediği bir gelişme.

Yeni hükümet, Jacinda Ardern'in İşçi hükümeti sırasında kurulan Māori Sağlık Otoritesi Te Aka Whai Ora'yı kapatma ve bazı bakanlıkların adlarını Māori'den İngilizce'ye çevirme planlarını açıkladı.

Geçen hafta, aynı zamanda ülkenin dünya lideri olan sigara yasağını kaldırmayı ve gelir vergisi kesintilerini finanse etmeyi planladığını duyurdu. Sağlık uzmanları, Māori'nin genel nüfustan daha yüksek sigara içme oranlarına sahip olduğunu söyledikleri bu adımı büyük ölçüde eleştirdi.

Ulusal Māori sağlık kuruluşu Hāpai Te Hauora, bunun "tüm Yeni Zelandalıların sağlığı ve refahı için vicdansız bir darbe" olduğunu söyledi.

Māori nüfusu, sağlık sonuçları, hane geliri, eğitim düzeyi ve hapis ve ölüm oranları gibi göstergelerle genel nüfusa göre dezavantajlı durumda bulunmaktadır. Yaşam beklentisinde hala yedi yıllık bir fark bulunmaktadır.

Yeni Zelanda'nın Te Pāti Māori Partisi'nin eş lideri Rawiri Waititi, yeni hükümetin politikalarının Yeni Zelanda'yı "1800'lere geri götürdüğünü" söyledi. Te Pāti Māori Partisi şu anda Parlamento'daki 123 koltuğun altısına sahip.

"Bu sabahki protestomuz insanlarımızın harekete geçirilmesiydi," dedi Waititi.

Eski Başbakan Chris Hipkins de ters dönüşleri eleştirdi, Māori ilerlemesinin "kesinlikle üç veya dört on yıl geriye gittiğini" söyledi.

Eleştirmenler, yeni hükümetin Ardern'in iki dönemi boyunca yürürlüğe giren çevresel ve güvenlik yasalarını tersine çevirme planlarından da endişe duydu.

Yeni hükümet, kıyı dışı gaz ve petrol arama yasağını kaldırmayı ve ayrıca 2019'da beyaz bir aşırılık yanlısı tarafından Christchurch'taki terörist saldırıdan sonra güçlendirilen ateşli silahlar yasasını yeniden yazmayı planladığını söyledi.