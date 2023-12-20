HABER: FUNDA AKOSMAN

İlk sinema filmi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen yeni oyuncu adayı; "Bu proje için iki yıldır ciddi oyunculuk eğitiminden geçtim ve çalışmalarım daha da genişledi. Öğrendikçe hakikaten dipsiz kuyu gibi, her farklı bilginin içine girdiğinizde sonu olmadığı gibi.. Ve yıllar sonra tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyorum. Zaten sürekli şan eğitimimi yapıyor ve repertuar hazırlıyorum. Artık sahnede daha farklı show, müzik, sanat içeren ve ilk kez Sharin olarak sahneye çıkacağım için. İlk sahne deneyimim olacak gibi çok heyecanlıyım. Kararı seyirci verecek tabiki. Modellik mesleğim için de sürekli yeniliyorum kendimi. Los Angeles Fashion Week'den davet aldım orada yaşayan bir arkadaşım desteği ile. Bu üç ayrı proje için, benim yapmak gerekenleri biliyorum. Her bir ayrı proje için var gücümle çalışıyorum. Gerisini akışa bırakıyorum" dedi.