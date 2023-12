HABER: HASRET DİLEK DELİER

Murat Göğebakan: 'Kalbim Yaralı' filmini izleyen grup duygulu anlar yaşadı. Filmin bazı sahnelerinde gözyaşlarını tutamayanların yansıra, başrol oyuncusu Burak Sevinç'in seslendirdiği Murat Göğebakan şarkılarına da eşlik ettiler.

Filmin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Can dost doğaseverler grubu, gazeteci-yazar Hasret Dilek Delier'e duygu ve düşüncelerini aktardı.

Yönetim kurulu üyesi Medet Akgül Özşen: "Filmi beğeni ile izlediğini ve oyuncu Burak Sevinç'i çok başarılı bulduğunu, şarkıları Murat Göğebakan'ın seslendirdiğini sandığını, Burak Sevinç'in seslendirdiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti. Başarılı oyuncuyu ve diğer oyuncuları da tebrik etti."

Grup üyesi Sevda Şahin: Filmi çok beğendim. "Murat Göğebakan'ın hayatını bilmiyordum. Filmi izleyince öğrendim ve çok duygulandım" dedi.

Grup üyesi gazeteci Caner Kılıç: Film sahnelerini çok beğendim. Oyuncuları başarılı buldum. Çok duygulandım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Harika bir film izledim. Oyuncuları, yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Grup başkanı Yaman Üzeyir ise "Sinema salonunu kapatıp izleyeceğimizden emindim. Murat Göğebakan'ın hayatını merak edip izlemek isteyen çoktu. Davetimi kabul edip gelen can dostların büyük bir aile olduğunu görmek beni mutlu etti. Dün gece Can dost doğasever ailesi 72 kişi ile güzel bir sinema gecesinde buluştu. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Can dost doğaseverler grubu olarak filmde emeği geçen herkesi tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Filmi izlememizi öneren, sinema salonunu organize edip emeği geçen gazeteci-yazar Hasret Dilek Delier'e, 45 Park Sinerol Sinema yönetici ve çalışanlarına, bizimle ilgilenen Batuhan kardeşimize sonsuz teşekkürler." Diyerek duygularını aktardı.