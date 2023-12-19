Törene; Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Fethi Gündüz, Genel Müdürü Kerem Birant, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Parolapara Kaptanı Hasan Yeşilbudak ile voleybolcular katıldı. Törende FB şubeleri idari kadroları ile Gürsel Turizm profesyonelleri de yer aldı.Voleybolculardan Meliha Diken, Aslı Kalaç ve Murat Yenipazar da diğer konuşmacıların ardından katkılarından ötürü Gürsel Turizm’e teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunca yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden, antrenör Daniele Santarelli tarafından çalıştırılan ’ Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 yaz ayında bu yana FIVB dünya sıralamasında 1. sırada bulunmakta. A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı- Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımın Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı milli sporcusu smaçör Meliha Diken (İsmailoğlu), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer alan sultanlar ligi şampiyonu Aslı Kalaç ,Türkiye erkek millî voleybol takımı ve Ukrayna'nın 2022-2023 sezonunda Polonya Süper Liginde mücadele eden Barkom-Kajanı takımında forma giyen , 2013 U21 Dünya Şampiyonası ve 2015 U23 Dünya Şampiyonalarında En iyi pasör ödüllü Murat Yenipazar vardı etkinlikte. Etkinlik tören davetine katılanlar arasında Lisanslı Sporcu,Eğitmen Ekonomist ,Sanatçı H.Çiğdem YORGANCIOĞLU 'da vardı.

Filenin Sultanları ve Sporcularla anlık tebessümlerle dolu fotoğraflarda bir anı bıraktılar FB. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde tarihin kayıtlarına.

Yorgancıoğlu Önce Vatan Gazetesine etkinliğe dair şunları söyledi;

"Filenin sultanları millî voleybol takım kadın oyuncusu Eda Erdem Dündar, ve Aslı Kalaç, Onlar dünya sıralamasında zirvedeler. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı ve tabi ki bugün her ne kadar etkinlikte onlarla olsam da takımın tüm oyuncuları medar-- iftarımız oldu her daim. Onlar filenin sultanları. Onlar namağlup. Asla pes etmeyenler.Onlar, takımına ,kulübüne ve taraftarına zafer coşkusunu verenler. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Olimpiyat Eleme Grubu'ndan 7 maçta 7 galibiyet aldı ve grubundan lider olarak çıkarak Olimpiyat elemesi Dünya kupasını kucaklayanlar. Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Şampiyonu oldular.Türk spor tarihinde takım sporlarında Avrupa Şampiyonu olan ilk takım olarak tarihe geçtiler.

Ay yıldızlı formalarıyla izledik File’nin Sultanları’nı.Şayet zafer sevinci ve başarı için bu sevinci yaşayan ve yaşatanlar ile bir araya gelmenin totemlerine inaniyorsaniz bugün öyle bir gün. Katılımcı -Vizyoner liderliğin kazanımları, motivasyon, zafer coşkusu,kenetlenme,takım ruhu,dayanışma, takımda aidiyet ,adanmışlık,sportif başarı duygusu gibi hisleri yaşamış ve bir dönem yüzme sporu takım kaptanlığı yapmış(Eurasia Corporate Games) lisanslı bir sporcu olarak ilham verici başarılı sporcularla bir arada bulunmak sürekli başarma ve paylaşma konusunda beni teşvik etmiştir. Hayatın içindeki kararlı bir duruş ve disiplin ile yaşamanın kuşatıclığını hatırlatır bana branşı ne olursa olsun sporcularla olma heyecanı . Kupa ya da madalya sevinci gibi bir şeydir bu. İşte öyle birgünün öğlen ayazda kış güneşi vaktiydi bugün kıymetli sporcularla birlikte.İyi ki katılmışım . Mercedes-Benz marka otobüsün üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ile Takımlar ve Takımlara destek veren sponsorların logoları yerleştirilmiş .Cumhuriyetimizin 100.Yılı için iyi bir fikir. Konuşmalardan anladığım kadarıyla şayet uçak ile yolculuk edilmeyecek ise, haftasonu Ankara’ya deplasmana bu otobüs ile gidilecek. Gürsel Turizm tarafından hazırlanan otobüsün Fenerbahçe Opet ile Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımlarını nice şampiyonluklara taşıması umuduyla diyelim. Tekrar hayırlı olsun "dedi.