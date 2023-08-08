HABER: AZİZ KARATAŞ

1997 doğumlu genç yetenek Mert Karabıyık, lise yıllarından sonra oyunculuk eğitimini aldı. Kardeşlerim, Yargı, Fandom, Arka Sokaklar, Adı Sevgi, Yalnız Kurt gibi güçlü yapımlarda rol alan Karabıyık, sektöre iddialı giriş yaptı. Sahip olduğu oyunculuk yeteneğinin yanında uzun boyu ve düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Mert Karabıyık, geçtiğimiz mayıs ayında Top Model of Turkey yarışmasına katılarak ödül aldı. Şimdilerde özel bir eğitim alan ve 1 – 15 Ekim tarihleri arasında uluslararası bir yarışmaya katılacak olan Karabıyık, Türkiye’yi temsil edecek.