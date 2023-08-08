HABER: AZİZ KARATAŞ

Endüstriyel rap core alanında çalışmalar üreten ve müzik tarzlarının yanı sıra sıradışı stilleri ile de dikkat çeken ikili, dördüncü düetleri olan Bıraktım şarkısında yine tarzları ile fark yaratıyor.

Aynı zamanda kardeş olan Defa ve Mavi, solo kariyerlerine devam ederken bir yandan da düet şarkılarını müzikseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Söz ve müziği Ada Solman & Mavi Solman kardeşlere ait olan Bıraktım şarkısının prodüktörlüğünü ise Luca üstleniyor.

''İmkansız bir aşk''

Başarılı ve genç ikili Defa & Mavi, Bıraktım şarkıları ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor:''Bıraktım teknik olarak, benim metalcore sevdamın bir ürünü. Şarkıda birbirini çok seven iki insanın artık imkansız bir aşk yaşadıklarını fark edip, birbirlerine olan duygularını geride bıraktıklarını, yollarına devam ettiklerini ve fakat her zaman buruk kalacaklarını anlatan bir metaya sahip.

Defa & Mavi'nin birlikte seslendirdiği Bıraktım şarkısı, Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarında yerini aldı.