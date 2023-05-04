AMASYA - Merzifon belediye başkanı Veteriner hekim Alp Kargı önderliğinde gerçekleşen kitap fuarında Yelda Başaran ve Türkan Şoray’ın kitap imza saatinde izdiham yaşandı.

Kitap İmza saatinden önce Türkan Şoray, Yelda Başaran söyleşisinde ünlü sunucunun ünlü sinema oyuncusuna özel tasarladığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminden karelerden oluşan al yazmalı hediyesi büyük oyuncuyu duygulandırdı.

Yelda başaranın bu hediyesinin erken anneler günü hediyesi olduğunu dile getirmesi ile Türkan Şorayın duygu dolu anları zirve yaptı ve usta oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

6. Merzifon kitap fuarına Türkan ŞORAY ve Yelda Başaran birlikteliği damga vururken Merzifonlu kitapseverlerde bu uyumlu birliktelikten hem keyif aldılar hemde bol bol kitap imzalattılar.

HABER: MERVE ELÇİ