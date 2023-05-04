İSTANBUL- Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon’un Mayıs programında; Türkçe psikedelia ve Güney Londra’nın renklerini alternatif R&B, leftfield electronica ve içinde büyüdüğü kültürün sesleriyle birleştiren emir taha, Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild’ın indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle Radyo Eksen Partisi, müziğinde duygulardan beslenen ve Türkçe pop’a getirdiği kendine özgü yorumuyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı ve şarkı yazarı Ceren Gündoğdu, Hip-hop sanatçısı, hikâye anlatıcısı ve söz yazarı Çağrı Sinci ve Yeraltı Sakinleri, geleneksel Anadolu müziğinin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol, yerli hip-hop sahnesinden yükselen beat’leriyle DJ ve prodüktör Tanerman ve konukları, İstanbul ve İbiza kökenli plak şirketi Kanto Records’un “ShocK•ꓘulturel” projesiyle Orçun Barni & Kamer Kaya, Yalnayak, talking rocks ve Oceanvs Orientalis, Türkiye caz sahnesinin önemli virtüözlerinden, davulcu ve besteci Volkan Öktem, Anadolu ezgileri ve 70’lerin arabesk ruhunu, fütüristik ve psikedelik sound’larında harmanlayan üçlü Lalalar ve hip-hop ve new school’un yeni nesil temsilcilerinden Yung Ouzo yer alıyor.
HABER: GİZEM ÇAKAL