İSTANBUL- Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon’un Mayıs programında; Türkçe psikedelia ve Güney Londra’nın renklerini alternatif R&B, leftfield electronica ve içinde büyüdüğü kültürün sesleriyle birleştiren emir taha , Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild’ın indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle Radyo Eksen Partisi , müziğinde duygulardan beslenen ve Türkçe pop’a getirdiği kendine özgü yorumuyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı ve şarkı yazarı Ceren Gündoğdu , Hip-hop sanatçısı, hikâye anlatıcısı ve söz yazarı Çağrı Sinci ve Yeraltı Sakinleri , geleneksel Anadolu müziğinin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol , yerli hip-hop sahnesinden yükselen beat’leriyle DJ ve prodüktör Tanerman ve konukları , İstanbul ve İbiza kökenli plak şirketi Kanto Records’un “ShocK•ꓘulturel” projesiyle Orçun Barni & Kamer Kaya, Yalnayak, talking rocks ve Oceanvs Orientalis , Türkiye caz sahnesinin önemli virtüözlerinden, davulcu ve besteci Volkan Öktem , Anadolu ezgileri ve 70’lerin arabesk ruhunu, fütüristik ve psikedelik sound’larında harmanlayan üçlü Lalalar ve hip-hop ve new school’un yeni nesil temsilcilerinden Yung Ouzo yer alıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL