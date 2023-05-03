ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Cem Mansur yönetiminde dünyaca ünlü trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary’e eşlik edeceği özel bir konsere hazırlanıyor. 5 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluşacak konserde, Fransız bestecilerin en özel eserlerine yer verilecek.

French Victoires de la Musique Classique tarafından 2016 yılında ödüle layık görülen ve Classic FM’in “30 Yaş Altı 30 Yükselen Yıldız” isimleri arasında gösterilen 24 yaşındaki Lucienne Renaudin Vary, 2021’de Warner Classics etiketiyle çıkan üçüncü albümü ile “Genç Sanatçı” kategorisinde Opus Klassik Ödülü’nü kazandı.

CSO Ada Ankara’da Fransız Rüzgarları Esecek

Geçtiğimiz sonbaharda Lucerne Senfoni Orkestrası ve Michael Sanderling ile en ünlü trompet konçertolarından bazılarının kaydedildiği sürprizlerle dolu dördüncü albümünü çıkaran genç sanatçı, CSO ile birlikte trompet repertuvarının en önemli eserlerinden Henri Tomasi’nin Trompet Konçertosu’nu seslendirecek. Programda ayrıca Fransız müziğinin en mutlu bestecilerinden Camille Saint-Saens’ın Samson ve Dalila operasından “Bacchanale” eseri ve Claude Debussy’nin "Bir Orman Perisinin Öğleden Sonrası için Prelüd, Iberia” yer alıyor.

HABER: EMİR YÜCEL