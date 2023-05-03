İSTANBUL- Borusan Sanat, Leyla Gencer’i, aramızdan ayrılışının 15. yılında özel bir buluşma ile anacak. Ahmet E. Erenli ve Serhan Bali’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek bu buluşmada, Zeynep Oral, Evin İlyasoğlu, Franca Cella, Daniele Borniquez ve Yekta Kara konuşmacı olarak yer alacak. Gencer’in sanat yolculuğunun yakından tanığı olan konuşmacılar, sanatçının Türkiye’deki gençlik döneminden eğitim hayatına, İtalya’da şekillenen kariyerinden kültür ve sanat hayatına katkılarına kadar pek çok konuda bilgilerini ve anılarını paylaşacak. Bu anlamlı buluşma, Borusan Klasik’ten yapılacak canlı yayınla dinleyicilere ulaşacak. 10 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleşecek “Leyla Gencer’i Anıyoruz” isimli bu sohbet, ilerleyen tarihlerde borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak.

Leyla Gencer’in anısına unutulmaz bir gece

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), vefatının 15. yılında Leyla Gencer'i 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserle anıyor. BİFO ve birbirinden değerli konuk solistler, Leyla Gencer’in anısına bir araya gelerek muhteşem bir geceye imza atacak. 19. yüzyılda G. Bellini ve G. Verdi’yle birlikte İtalyan Romantik opera üslubunu yaratan en önemli bestecilerden biri olan Giochiano Rossini’nin büyük ölçekli iki dinsel yapıtından biri olan Stabat Mater, bu özel konserde dinleyiciyle buluşacak. Koreli koloratur soprano Jay Yang, 2018 yılında Leyla Gencer Şan Yarışması’nda birincilik ödülü kazanan, aynı zamanda BİFO Özel Ödülü ve Leyla Gencer Halk Ödülü’ne de layık görülen mezzosoprano Ezgi Karakaya, başarılı İngiliz tenor Theodore Browne ve dünya sahnelerinde önemli rolleri başarıyla seslendiren bas bariton Burak Bilgili’yi dinleme fırsatı bulunacak. Solistlerle birlikte Jozef Chabroň yönetimindeki Slovakya Filarmoni Korosu’nun konuk olacağı konserde BİFO’yu Carlo Tenan yönetecek.

HABER: MERVE ELÇİ