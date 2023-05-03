Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Müze Gazhane Meydan Sahne, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Ümraniye Sahnesi ve Kağıthane Sadabad Sahnesiyle birlikte İBB Şehir Tiyatroları 8 sahnesini gençlere ve onların büyük emeklerle hazırladıkları oyunlarına açıyor.

Kuruluş Felsefesinin Özü: “İleri… Daima İleri”

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılına atfen “İleri… Daima İleri” mottosunu benimseyen 37. Genç Günler, Cumhuriyet’imizin dinamizmini ifade eden Mustafa Kemal Atatürk’ün bu cümlesini hatırlatıyor.

Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatırken, Büyük Taarruz’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma hamlesini başlatırken “İleri… Daima İleri…” diyordu.

37. Genç Günler, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında kuruluş ve kurtuluş felsefesini özetleyen bu cümleyi başlığa çıkarıyor.

Açılış; Boğaziçi Gençlik Korosu’yla…

37. Genç Günler’in açılışı, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, Boğaziçi Gençlik Korosu açılış konseriyle başlıyor.

Genç Günler’e oyunlarıyla katılan gruplar ve gençlerin davetli olduğu açılış konserinde, şef Masis Aram Gözbek yönetiminde 30 kişilik orkestra seçkin bir repertuvarla gençlerin karşısına çıkacak. Açılış programında,

Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde Şef Masis Aram Gözbek tarafından 2014 yılında kurulan, koro müziği bilincinin gelişmesi, çoksesliliğin ortak bir değer haline gelmesi için çalışan Boğaziçi Gençlik Korosu, 15-26 yaş arası gençlerden ve 30 kişiden oluşuyor.

37. Genç Günler’de İç Yapımlar

İBB Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi tiyatronun içinden Genç Günler için özel tasarlanmış gençlik oyunlarına da yer veriyor. Genç Tiyatro başlığıyla duyurulan bu bölümde bu yıl, Makul Şüphe ve İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar oyunları ilk kez seyirciyle buluşacak.

Makul Şüphe

Suzie Miller’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Emre Narcı’nın yönettiği oyunda Aslı Akın Narcı, Emre Narcı rol alıyor.

Bir cinayet davasının iki jüri üyesi olan Anna ve Mitchell iki yıl sonra lüks bir otel odasında yeniden bir araya gelir. İkili arasında geçen konuşmalardan sonra gerçeği gördüğümüzü sandığımız her seferinde makul şüphe devreye giriyor. Oyun, gerçek ve doğru olduğuna inandığımız şeylere dayanarak aldığımız anlık kararların yalnızca bizim değil, çevremizdekilerin hayatlarını da geri dönülmez şekilde nasıl dönüştürülebileceğini araştırıyor.

İnsan ilişkileri söz konusu olduğunda gerçekten doğru olan nedir?

İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar

Sevim Burak’ın yazdığı, Berfu Aydoğan’ın yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, Şebnem Köstem rol alıyor.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sevim Burak, kendi tabiriyle “herkesin masal anlattığı, alıştığı şeyleri dinlediği” 1950-1970 yılları arasında öykücülüğüyle ve sanat anlayışıyla Türk Edebiyatına yepyeni bir hareket getirmiştir. “İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar” oyununda Melek ve Nıvart adlı iki kadının Kuzguncuk’ta bir konak sahibi Ziya Bey’in bir türlü gelmeyen ölümünden sonra o konakta yıllar içinde yaşadıkları hikâyeler, geçmiş ve şimdi arasında gidip gelerek düş-oyun-sanrı-gerçeğin iç içe geçtiği bir anlatım dili ile seyirciye sunulmaktadır.

36 Üniversite Grubu Katılıyor

Üniversitelerin hibrit eğitime geçmesine rağmen, bu yıl konservatuvar, üniversite tiyatro bölümleri ve tiyatro kulüplerinden toplam 36 tiyatro oyunu Genç Günler’de seyirciyle buluşacak.

27. Bedia Muvahhid Ödül Töreni

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 37. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 27. Bedia Muvahhid Ödülü Uğurtan Atakan yönetiminde 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20.30’da Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

SÖYLEŞİLER

İBB Şehir Tiyatroları; 37. Genç Günler’de tiyatronun ustalarıyla birlikte gençlerin ilgisini çekecek konular ve konukları buluşturuyor. Tiyatronun seçkin eserlerini seyrettiğimiz koltuklarımızda bu kez ustalarımızı dinleyeceğiz, bilgi ve görgülerinden faydalanacağız.

Metin Akpınar

8 Mayıs Pazartesi 19.00- Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Sinema ve tiyatro tarihimizin usta komedyenlerinden Metin Akpınar; Şehrin Tiyatrosu’na geliyor. Ustamızın tiyatro yolculuğunu, Türkiye’deki ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’yi, toplumsal hafızamızda hala yer alan komedi filmlerini konuşuyoruz.

Mizah kültürümüzü; en büyük emekçilerinden biri olan Metin Akpınar’dan dinlemek için Şehrin Tiyatrosu’na bekliyoruz.

Zafer Algöz

10 Mayıs Çarşamba 18.00– Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Devlet Tiyatrosu’nda aldığı eğitimle tiyatro hayatına başlayan Zafer Algöz; Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk yolculuğunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndaki ustalık sürecini, oynadığı filmleri anlatıyor. Tecrübe kıymetli bir birikimdir, ustamızın birikimlerinden yararlanmak için Şehrin Tiyatrosu’na bekliyoruz.

Elif Dağdeviren

11 Mayıs Perşembe 19.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yapımcı, gazeteci ve aynı zamanda Türkiye’de ilk internet içerik şirketini kuran Elif Dağdeviren, WEB 03’le beraber geçiş yaptığımız dijital dünyanın metaverse’den yapay zekaya başta eğlence sektörü olmak üzere hayatımızda neleri değiştireceğini anlatacak. Teknolojinin bu yeni alanları hayatımızda hangi pratikleri getirirken neleri götürecek? Geleceğin yeni meslek grupları neler olacak? Metaverse ile ilgili bir stand up gösterisi de yapan Dağdeviren dijital evrende eğlenceli ve öncü bir söyleşi gerçekleştirecek.

ATÖLYELER

Yiğit Sertdemir- Yönetmenlik Atölyesi ‘’Oyun Kurucu Olarak Yönetmen’’

7 Mayıs Pazar Saat 18.00-20.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yazar, Yönetmen, Oyuncu, Eğitmen Yiğit Sertdemir, bu kimliklerinin kadrajından yönetmenliğe bakış açısını, yönetmen olarak sahnelemenin diğer öğelerini bir bütüne dönüştürme sürecini ‘’parça-bütün’’ kavramları üzerinde katılımcılarla kendi sahneleme süreçlerinden örnekler vererek zaman zaman soru-cevap bağlamında bir çalışma yapacak.

Dr. Yiğit Kocabıyık-Oyunculuk Atölyesi-‘Stanislavski Sisteminden Hareketle Meisner Tekniğini Deneyimlemek’

8 Mayıs Pazartesi 18.00-20.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

Dr. Yiğit Kocabıyık, 37. Genç Günler kapsamında Tom Cruise, Steve Mcqueen, Sandra Bullock gibi isimlerin de oyunculuk tekniği olarak kullandığı ve son zamanlarda Türkiye’de büyük ilgi gören Meisner Tekniği’nin nasıl bir sistematiğinin olduğunu örnek uygulamalarla paylaşacak.

Tekniğe dair çalışmalarını sürdüren Dr. Yiğit Kocabıyık, oyunculuk eğitimi üzerine yaptığı doktora teziyle birlikte yazdığı makalelerle, Meisner tekniğinin Stanislavski Sistemi’nden farklılık ve benzerlikleri üzerine yazdığı makalelerle bu disiplini tartışmaya açıyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu-Yazma Atölyesi ‘’Bir Anlatıcı Olarak Yazma Ve Yazarlık’’

9 Mayıs Salı 18.00-20.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

21. Afife Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Ve Teb Yılın En İyi Oyun Yazarı Ödüllerinin sahibi, Sen İstanbuldan Daha Güzelsin, Fü, Şekersiz, Sevmekten Öldü Desinler, Kader Can, Istırap Korosu, Toz oyunlarının yazarı Murat Mahmut Yazıcıoğlu seyircileri ve eleştirmenleri derinden etkileyen oyunlarının ışığında yazma yolculuğunun aşamalarını, ülkemizde ve dünyada değişen, dönüşen oyun yazarlığı ile ilgili görüşlerini paylaşacak

Dr. Öğretim Üyesi Başak Özdoğan-''Sahne Tasarımı Eğitiminde Öncü Bir Ekol; MSGSU Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü''

10 Mayıs 2023 18.00-20.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü, Türkiye’de Güzel sanatlar alanında sahne tasarımı veren ilk bölümdür. Bu bölümün 1962 yılından günümüze dek gelişen tasarım eğitimi anlayışı ve günümüzde yetişen öğrencilerin işlerinden örneklerle birlikte, bir sahne tasarımcısının nasıl bir metotla yaratım sürecini ele aldığı bu atölyenin konusu olacak.

Metaverse Atölye ve Söyleşi - Ata Güneş, İsmail Solak-Black Studio

11 Mayıs Perşembe Saat: 18.00 – 18.45 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Atölyede, metaverse ekosistemi, firmaların bu konudaki yaklaşımları, dünyanın bu teknolojiye ne kadar yakınlıkta olduğu ve Black Studio'nun bu dikeyde neler yaptığı pratiklerle paylaşılacak. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerle ilgili tecrübe ve bilgi aktarımı gerçekleşecek. Black Studio aslen bir metaverse firması; finanstan, teknoloji ve perakendeye kadar pek çok sektörden markayı metaverse & NFT dünyasıyla tanıştıran Black Studio ilk ödüllü metaverse ajansı konumunda. “Decentraland, The Sandbox, Roblox, Spatial gibi popüler metaverse platformlarında markalar için istenilen tüm projeleri uçtan uca hayata geçiriyor.

HABER: MERVE ELÇİ