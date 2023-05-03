İSTANBUL- Yapıtlarında birey-zaman-toplum ilişkilerine dair temalara öncelik verdiğini bildiğimiz sanatçı Sevinç Çiftci yine yapıtlarında sorgulamaya devam ederek bu kez “bireyin kendini onarma” süreçlerini konu ediyor.

Sevinç Çiftci, “Algımızı zorlayan, kontrolümüzü aşan büyük bir yeryüzü gerilimine tanıklık ettiğimiz bu dönemde, öznel bellek deneyimlerimi kolektif olana işaret etmek için araçsallaştırmayı seçtim” diyor.

Kimi resimlerinde “yaralı bir maskülen”, eril’e ait kırılganlığı öne çıkarmak istercesine belirirken, gözü kapalı otoportrelerde ise düzenin tümden reddine dayalı bir arzuyu hissettiriyor.

Sevinç Çiftci, “Her zamanki gibi umut ve dirence ilişkin metaforları resimlerimde sıklıkla izleyicinin karşısına çıkartıyorum” diye açıklıyor. Yapıtlarında, nesneler lekenin ve çizginin soyut, otonom varlıklar olarak kendi akış ve hareketine kapılmış görünse de, bu biçimler sağlam bir kavramsal altyapıyı oluşturacak içeriği görünür kılmaya çalışıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL