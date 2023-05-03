İZMİR - Geçtiğimiz günlerde açılan İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası bünyesinde yer alan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen ‘Analoğa Dijital Dokunuş’ sergisi kapılarını açtı.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Galerisi’nde yer alan serginin açılışını T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy gerçekleştirdi.

Resim ve heykel gibi analog dünyanın dönüşümüne ve dijital sanatın kendine ait diline ışık tutan sergiyi, koordinatör Dr. Nabat Garakhanova ve küratör Esra Özkan eşliğinde gezen Bakan ve eşi, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sanatçılarla uzun uzun sohbet eden ve eserleri inceleyen Pervin Ersoy, VR gözlüğüyle yaptığı İstanbul turuna ise hayran kaldı.

Sanatın ve teknolojinin iç içe geçtiği, bünyesinde 13 sanatçının eserini barındıran sergi 9 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

HABER: SELÇUK BULUT