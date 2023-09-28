Yedide 7 Tutku ile ortak dostumuz astrolog Vedat sayesinde tanıştık, her zaman pozitif enerji aldığım bir insandı, bana yedide 7 sistemini uygulayınca daha iyi tanıdım ve sevdim, kalbi temiz, farkındalıklı güzel bir insan ve heyecanla işini yapıyor, insanlara katkıda bulunmak için çalışıyor. Sistem sizin hayatınızı bölümlere ayırarak ele alıyor, dikkat etmeniz gereken alanlara dikkat çekiyor, kendine çalışan bir insan olduğum için yol almıştım şükür ve kristal taşlarla, size, çakralarınıza özel mumlarla destekliyor çalışmayı, bu kitin adı da ‘yaşam kiti ‘ , size ulaştırıyor, deneyimlemenizi tavsiye ederim…

Tutku Meriç Taybars, seni tanıyabilir miyiz?

Merhaba. Öncelikle köşenizde bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda başarıların devamını diliyorum... 1969 Eskişehir doğumluyum. 14 Ekim 1987 den bu yana İstanbul'da ikamet etmekteyim. Meslek hayatıma sanatçı danışmanlığı ve basın danışmanlığı yaparak başladım. 1995 yılında Antalya ETV'de çeşitli programlarda konuk koordinatörü olarak görev alıp, devamında çeşitli TV’lerde çalıştım. Sonraki süreçlerde Bostancı'da bir balık restaurantı açtım ve 2 yıl sonra batırdım. Eğlence dünyasına dalarak bir süre kulüp işletmeciliği ve halkla ilişkiler deneyimledikten sonra, tekrar eski mesleğim olan TV programlarına döndüm.

Kariyer yolculuğun nasıl başladı ve devam ediyor?

2009-2010 yılları arasında Kanal T’de Sevgili Meral Konrad ve aralarında değerli Estetik, plastik, Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Prof Dr.Ali Gürlek'in de olduğu 5 Doktorla eş sunum yaptığı "Yaşamak Sanattır" isimli programın yapımcılığını yaptım. Canlı yayıncılığın tüm heyecanı ve handikaplarını deneyimlediğim bu programın ardından neredeyse tüm Türkiye’yi cadde cadde tarayarak firmaların tanıtım filmlerinin çekildiği, sektör programlarının malzemelerinin toplanarak onlarca kanalda yayınlandığı bir sektörel yolculuğun ilk adımlarını atanlardan oldum. Sonrasında aynı kişileri programlarımız da konuk etmek de nasip oldu. 2011 yılında Japonya'dan getirdiğimiz nanoteknoloji ürünü bir kolyeyi sattığımız firmanın ortağı oldum. 2014 yılında yayın hayatına başlayan Business Channel Türk Tv 'de program sorumlusu olarak on binlerce firmanın TV programında stüdyo konuğu olarak yer aldığı sektörel programlara devam ettim. En son olarak eğitimini aldığım Yüz Yogası disiplinini GEA City Akademide iki sezon eğitmen olarak perçinledikten sonra, yüz yogası prosesini Türkiye'nin ve Dünyanın ilk “Yüz Yogası” TV programı olarak formatladım. Alanında uzman onlarca konuk ile ilk kez mutfaktan kamera önüne geçerek "Tutku ile Yüz Yogası" programını yaptım.

Yedide 7 sistemi kurucususun, bu sistem nedir anlatır mısın?

Pandemi sürecini bu şekilde, kişisel gelişim arayışlarımla geçirirken, 2022 yılbaşının hemen sonrası 54 yıllık hayatımda sanırım 9. kez böbrek taşı sorunu ile boğuşurken buldum kendimi. Henüz 17 yaşımın son aylarında, çok eğlendiğimiz bir aile pikniğinde, kayık salıncaklarda fazlaca hoplamam sebebi ile büyük bir taşın, böbrekten direkt mesaneye düşmesi sonucunda bedenim beni sıvı şokundan (mesane patlayınca geri dönüşü yok) korumak amacı ile kalbimi durdurdu. 1 dakikalık ölüm süreci deneyimi yaşadım. Ameliyathane kapısında yaşadığım bu olay sonrası tüm hayatım değişti. 1987 yılında tam bu süreç sonrası yukarıda bahsettiğim tüm olaylar yaşandı.

Kimlere uygulanabilir? Nasıl sonuçlar alınır? Nasıl yol izlemeli?

7'de Yedi Kozmik Formül sistemi; Dünya düzleminde yaşarken, tıpkı benim gibi, ışığını arayan, kendi özüne dönüp varoluşu sorgulamış, ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel ilerleme, dönüşüm ve değişimi arayan herkese uygulanabiliyor. Yaptığım analizler ile holistik bir bütünleşme sağlamak adına, kişinin potansiyel blokajlı Çakralarını tespit ediyor ve " KOZMİK HARİTASINI" oluşturuyorum. Danışanım ile karşılıklı istişare ederek bu potansiyelin onların hayatındaki izdüşümlerini sizinle de olduğu gibi bir bir, madde madde ayrıştırıyoruz. Çünkü bir kişi;

Bir: benimle olan bu danışmanlıkta, giydiği tüm yargılardan soyunarak, çıplak vaziyette sürece dahil olmalı ki, en samimi şekilde kendisini masaya yatırsın. Bedene, dünya yaşamına sirayet eden duyguların, mantık silsilelerinin boyadığı tabloyu görebilelim.

İki: analiz için verdiği bilgiler net ve yanlışsız olmalı. Ki ben ilk analizi sağlıklı yapıp ortaya koyabileyim. Şöyle ifade edeyim. Kişinin “para kirli bir materyal, benim varlık bilincimi kirletir” gibi, “zenginler vicdansız” gibi bir yargısı var ise bunu en samimi şekilde bulmalı. O yargıyı birlikte tespit ettikten sonra dönüştürmek adına danışmanlık sürecimiz bittiğinde, kargo ile eline ulaştırdığım hediye edeceğim Hayat Kit’inin içeriğinde bulunan hatırlatıcılar ile bu dönüşüm sürecini kendi ortamında da sürdürmeli. Yani 7 koldan hatırlatıcılar kullanarak kişinin ortaya çıkan " KOZMİK HARİTASI" Kişinin kendini gözlemlemesi, yargılarını gün içinde ne sıklıkta devreye aldığı ve süreç içerisinde duyularla, mental ve ruhsal uyaranlarla dönüşüp blokajlı çakraların çalışması esası hayata geçiyor.

Kişi verdiğim örnekteki para yargısını;

“Ben değerliyim”,

“Ben bereketliyim”

“Bolluk bilincim sonsuz sınırsız evren bilinci ile paralel akışta para bana gelir” “Değer değeri çeker”

Kalıbına net ve ikrar şeklinde dönüştürdüğünde, para ile ilgili tüm taşların yerinden oynadığını, beyninin evren ile olan senkronizasyonu ile artık para sorununun kalmadığını görüyor. Bunu cinsel hayattan tutun da, koşulsuz sevgi sahibi olmak, sağlıklı bir bedene sahip olmak, istikrarlı bir insan olmak, güçlü bir ifade ile iletişim kurmak, sezgilerini güçlendirmek ve ilahi olanla bağlantı kurarak hayattaki yerini, görevini bulmaya kadar genişletebilirsiniz.

Bundan sonraki projelerin, hedeflerin nelerdir? Teşekkürler…

Önümüzdeki süreçte tüm bu bilgileri yazmakta olduğum “7'de yedi kozmik formül - POSTACI" İsimli kitapla daha detaylı aktaracağım. (Çünkü hazırladığım Kozmik Haritalara danışanlarıma açıp okuduğum, onların varlık bilinçleri tarafından hazırlanıp bana günü gelince kendilerine ulaştırmam üzere verdikleri kapalı mektuplar olarak bakıyorum. Kitap içerisinde benim kozmik haritamı paylaşabilirsin diyen danışanlarımın analizlerine, beni tercih etmelerine neden olan hikayelerine ve hatırlatıcıları kullanarak, dönüştürdükleri yargılarına, süreç sonunda çalıştırdıkları çakralarına ve iyileşme sonuçlarına da yer vereceğim. Bu süreçte insanların beni tanımasına ve sevmesine vesile olan Tarot'a da teşekkürlerimi; dizaynı, okuması, sembolikleri ve anlamları tamamen benzersiz olan bir Tarot destesi ortaya çıkararak sunacağım. Tasarımına başladım. Kartlar konusunda eğitimleri de destenin yaratıcısı olarak bizzat ben vereceğim. Gazetenize beni haberleştirme teveccühünde bulunduğu için tekrar teşekkür ederim

Sosyal Medya adresleri: @siriusdantarot @ttaybars