HABER: ASLAN SAYIM

İçinde eğitimlerin ve beden-zihin-ruh dengesini sağlamaya yönelik çeşitli çalışmaların olduğu bu gecede gözbebeği “Meridyen Terapi”ydi. Yapılan röportajlarda meridyen terapiyle ilgili ortak cümle “Bu anlatılmaz yaşanır, herkes deneyimlemeli.” oldu. Tamay Çelik düzenlediği bu organizasyonda tai chi, hipnotik ses terapisi, biorezonans gibi akademide bulunan çalışmaları misafirlerine sundu. Tüm konuklar ve Milletvekili Serkan Bayram eşliğinde gece devam etti. Tamay Çelik ismini de Yaşam koçu Arkın Çelik’le birlikte bulduklarını “Tamay” kelimesinin karanlığı aydınlatan, ışık saçan ve yol gösteren anlamıyla bu ismi seçtiklerini, herkese yol gösterip beden-zihin-ruh dengesini sağlamak istediğini söyleyip tüm misafirlerini aydınlattı.