TEKİRDAĞ- Saray Belediyesi Yaz Sineması Günleri 20 Ağustos Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de Renkli Balık isimli çocuk sinemasının gösterimi ile başlayacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ilk gösterimin ardından ikinci gösterim Renkli Balık animasyon filmi saat 20.30’da Pazarcık Mahallesi Hasan Ergen Parkı’nda ücretsiz olarak vatandaşlar ile buluşacak.

HER GÜNE BİR FİLM

20 Ağustos Pazar günü başlayacak olan yaz sineması günleri 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Çeşitli filmlerin gösterileceği sinema günlerinde her gün iki gösterim yapılacak. Her gün saat 18.00’de Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ilk film gösteriminin ardından aynı film ilçenin açık alanlarında ve farklı noktalarda sinema tutkunlarıyla buluşacak.

ÇEŞİTLİ İKRAMLAR

Yaz Sineması Günleri kapsamında patlamış mısır ve meşrubat ikramı yapılarak sinema izleyicilerine tıpkı eski yaz sinemalarında oluğu gibi nostaljik anlar yaşatılacak.



TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ

Aileleri ve sevdikleri ile güzel bir yaz akşamı geçirmek isteyen vatandaşları Saray Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla tüm vatandaşları davet etti.

HABER: MERVE ELÇİ