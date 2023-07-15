İSTANBUL- Yaz aylarında şirketlerin ve kurumların iş sürekliliği ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için Zero Trust Network Access (ZTNA) teknolojisine olan önemini vurgulayan uzmanlar, ZTNA'nın işletmelere sağladığı avantajları ve yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri açıklıyor..

ZTNA, günümüzde giderek artan uzaktan çalışma, farklı lokasyonlarda çalışma ve bulut kullanımı gibi durumlarla birlikte iş sürekliliği ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için kritik bir teknoloji haline geldi. Geleneksel ağ güvenlik yaklaşımlarından farklı olarak, ZTNA her kullanıcıya, cihaza ve uygulamaya sıkı doğrulama ve yetkilendirme yaparak erişim sağlar. Bu sayede, veri ihlalleri riski azaltılır ve hassas verilere erişimi sınırlandırılır.

HER 5 ŞİRKETTEN 4'Ü YIL SONUNA KADAR ZTNA'YA GEÇECEK

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, yıl sonuna kadar işletmelerin yüzde 80'i ZTNA'ya geçiş yapmayı planlamaktadır. Bu rapor, ZTNA'nın şirketler için kritik bir öneme sahip olduğunu ve iş sürekliliği ve güvenlik açısından etkili bir çözüm sunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Verizon'un Tehdit İstihbarat Raporu da yaz aylarında siber saldırıların arttığını ve seyahat eden veya uzaktan çalışan çalışanların daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. ZTNA, bu riskleri en aza indirgeyerek şirketlerin verilerini korumakta etkili bir rol oynamaktadır.

ZEYVELİ: YAZ AYLARINA DİKKAT!

BeyazNet CEO'su Fatih Zeyveli, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: "Yaz aylarında herkes tatilde olabilir, ancak iş dünyası asla durmaz. Şirketlerin iş sürekliliğini ve verilerinin güvenliğini sağlamak için ZTNA teknolojisine yatırım yapmaları son derece önemlidir. ZTNA, her kullanıcının özgün erişim kontrollerine ve yetkilendirmelerine dayanarak güvenlik açıklarını minimize eder ve veri ihlallerini engeller. Şirketler, güvenlik stratejilerinin temel bir parçası olarak ZTNA'yı benimsemeli ve iş sürekliliğini sağlamak için bu önemli adımı atmalıdır."

ZTNA'nın ihmal edilmesi durumunda şirketler veri ihlalleri ve verimlilik kaybı yaşayabilir. Yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, ZTNA'yı güvenlik stratejilerinin merkezine yerleştirmek, iş sürekliliği ve veri güvenliği açısından hayati önem taşır.

HABER: MERVE ELÇİ