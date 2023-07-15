İSTANBUL- Türkiye ve dünyada enerji sektörü önemli bir dönüşüm süreci yaşarken iklim değişikliği ile mücadele, enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yenilikçi fikirlerin önemi giderek artıyor. Genç girişimleri, start-up’ları, yenilikçi projeleri desteklemek üzere harekete geçen CK Enerji de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında, “enerji sektörünün 2023 yılı projesi” olmaya aday “CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı”nı başlattı.

Türkiye’nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi’nin işbirliğiyle düzenlenen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı; “elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri” konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

“ENERJİ SEKTÖRÜ GELİŞİME AÇIK BİR ALAN”

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2023 olarak belirlenen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı’nın tanıtım toplantısında konuşan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Bugün, Dinamik Hızlandırma Programı’nı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu programla, enerji sektörüne yeni çözümler sunmak, inovasyonu teşvik etmek, girişimcilerimize cesaret vermek istiyoruz. Genç girişimcileri, start-up'ları ve yenilikçi projeleri destekleyerek onlara gerekli kaynakları sağlayacak böyle bir platformun içinde bulunmak yıllardır bu sektörde yer alan biri olarak bana çok ama çok büyük heyecan veriyor” diye konuştu.

Toplantıda özel bir sunum da yapan Yiğit, “Geleceği şekillendirmek için girişimcilik ruhunu ve teknolojiye olan ilgiyi sektörümüze taşımamız gerekiyor. Teknoloji ve yenilikçiliğin, elektrik dağıtım sektörünün başarısı için vazgeçilmez unsurlar olduğu tartışma götürmez bir gerçek. O nedenle bu konuda çok daha fazla çalışmalı, araştırmalı ve işbirlikleri geliştirmeliyiz. Biz de elektrik dağıtım sektöründe teknoloji ihtiyacının farkındayız. Sadece 2021 yılında, ülkemizdeki

21 dağıtım şirketi toplamda 14,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların büyük çoğunluğu, artan enerji taleplerine yanıt vermek ve ömrünü doldurmuş eski şebekeyi yenilemek amacıyla gerçekleştirilen şebeke yatırımları. Ama unutulmaması gereken bir detay var. Yaklaşık 1,3 milyar TL'lik bir bütçe, 2021 yılında şebeke işletim sistemi yatırımlarına ayrıldı. Bu yatırımlar, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ve OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) gibi teknoloji içeren çözümleri içermekte. Yani, aslında teknolojik altyapıyı oluşturma konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Ancak, bu teknolojileri daha da geliştirmek ve elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyetini artırmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. İşte burada, siz değerli girişimcilerin rolü büyük önem taşıyor. Birlikte çalışarak, teknoloji ve yenilikçilik alanında öncü bir sektör yaratabiliriz. Bizlerin sektör ve saha bilgisinden faydalanın, yaratıcı çözümlerinizi ortaya koyun, işbirlikleri geliştirin ve gelin hep birlikte sektörümüzü dönüştürelim” dedi.

ODAK NOKTALAR BELİRLENDİ

BEDAŞ AR-GE Müdürü Seyit Cem Yılmaz’ın program tanıtımını yaptığı toplantı Viveka Kurucu Ortağı Barış Okur’un moderatörlüğünde BEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Emrah Kalkan, Yatırım Direktörü Mustafa Altun, Kıdemli Kayıp Kaçak Müdürü Gürkan Arın ve Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü Noyan Sevim’in katıldığı panel ile devam etti. Türkiye adına gurur duyulacak ve elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca bir program tasarlama amacı ile Dinamik Hızlandırma Programı’na başlanıldığının kaydedildiği panelde operasyonel verimliliği artırmak, Ar-Ge ve Ür-Ge stratejilerine girdi sağlamak, bilişim teknolojileri alanında değişim yaratmak, sürekli gelişime ve şirketin bilgi birikimini ileriye taşımaya hizmet vermek, kurum içi girişimcilik kapasitesini artırmak, start-up’lar aracılığı ile yatırım fırsatı yaratmanın hedeflendiği belirtildi.

Toplantı, Etki Yatırımcısı Can Atacık’ın “Sürdürülebilirlik ve Etki Yatırımı”na ilişkin dikkat çekici konuşmasının ardından networking oturumu ile tamamlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 AĞUSTOS 2023

İlki İstanbul’da gerçekleştirilen Dinamik Hızlandırma Programı’nın tanıtım toplantısı bundan sonra sırası ile Ankara, Sivas ve Antalya’da olacak. 23 Ağustos tarihinde başvuru sürecinin dolmasının ardından projelerin nihai değerlendirmesi ise Ocak 2024’te Demo Günü final sahnesinde yapılacak. Buradaki sunumlardan sonra projeler arasından seçilecek ilk 10 projenin hayata geçmesi için 100’er bin TL’lik destek sağlanırken projenin paydaşları arasında yer alan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, “satın alma, ortak üretim ve ilk yatırım” gibi alanlarda söz konusu girişimlerin yanında olacak.

HABER: MERVE ELÇİ