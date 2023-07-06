ANTALYA- Isı, susuzluk, parlak ışık ve nispeten daha az uyku yaz aylarında migren ataklarını artırabiliyor. Bu durumda, bulunulan ortamdaki hava sıcaklığını kontrol etmek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak yaz mevsiminde tetiklenen baş ağrılarının önüne geçilmesini sağlayabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Özden Yener Çakmak, sıcak havaların zemin hazırladığı baş ağrılarına karşı alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulundu.

Baş ağrısının nedenini bulmak gerekiyor

Özellikle yetişkinlerde görülen baş ağrısı toplumun büyük kısmının hayatını belli evrelerinde etkileyebildiği gibi, bazı kişilerde de yaşamları boyunca devam edebilir. Kimi zaman bir hastalığın belirtisi veya hastalığa eşlik eden bir durumken, çoğu zaman başlı başına bir rahatsızlık olarak dayanılmaz boyutlara ulaşabilir. Baş ağrılarını tek bir başlık altında toplamak yerine, şikayete göre farklı gruplar halinde incelemek, hastaya yönelik uygulanacak tedavinin etkinliği için önemli bir faktördür.

Işık hassasiyeti migreni işaret ediyor

Çoğunlukla kadınlar arasında fazlaca rastlanan “migren” tipi baş ağrılarının yanı sıra; gerilim tipi baş ağrısı da halk arasında sıkça görülen bir baş ağrısı türüdür. Migren tipi baş ağrısının belirgin özelliği ağrının genellikle tek taraflı ve zonklayıcı biçimde olmasıdır. Ayrıca migren tipi baş ağrısına eşlik eden ışık hassasiyeti ve bulantı da, ağrının ayırt edici özelliklerindendir. Öte yandan gerilim tipi baş ağrılarında, hastaların en büyük yakınmalarından biri tüm başı çepeçevre saran, hafif-orta şiddette seyreden ağrılardır.

Lodos da baş ağrısı nedeni!

Mevsimsel değişiklikler baş ağrıları üzerinde etkilidir. Yaz aylarında, sıcakların artmasıyla baş ağrısı şikayetlerinde de artış gözlenmektedir. Kronik ağrıları olan kişiler bunun çoğunlukla farkına bile varamayabilirler. Oysaki bilimsel çalışmalar sıcak havalarda damarların genişlemesiyle baş ağrılarının da arttığını göstermektedir. Öte yandan lodosun migreni tetiklediği bilinmektedir. Ayrıca sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

Önlemlere rağmen ağrı devam ediyorsa…

Yaz dönemiyle birlikte artan baş ağrılarının tedavisi ağrının tipine göre farklılık gösterir. Bu nedenle tedavinin şekline karar vermeden önce ağrının tipinin belirlenmesi büyük önem taşır. Gerilim tipi baş ağrısında depresyon tedavisine yönelik ilaçlar faydalı olabilirken; migren tedavisinde ilk basamak, hastalığın tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durmaktır. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizler ile mevsimsel değişikliklere karşı önlemler almak gerekmektedir. Bunlara dikkat edilmesine rağmen ataklar sık ise, hastaya atak sıklığını azaltıcı ilaç tedavisi uygulanır.

Tedaviyi yarıda bırakmayın!

Migren tedavisinde kullanılabilecek pek çok ilaç mevcuttur. Bu ilaçların sırayla denenmesi gerekebilir. Bu noktada hastaların sabırla tedavilerini sürdürmesi ve doktorlarıyla devamlı bağlantı halinde kalmaları, tedavide başarıyı yakalamak için çok önemlidir. Yarım bırakılan tedaviler nedeniyle, migren teşhisi konmuş pek çok kişi, hastalığın tedavi edilemeyeceği düşüncesine kapılmaktadır. Nöroloji uzmanının önerdiği şekilde tedaviyi sürdürmek büyük önem taşımaktadır.

Yaz sıcaklarında baş ağrısı riskine karşı bu önerileri dikkate alın;

Güneşin dik olarak geldiği en sıcak saatlerde kendinizi ve başınızı koruyun. Bu saatlerde çok fazla dışarıda kalmamaya özen gösterin. Güneşe çıkmak zorunda kaldığınızda şapka veya şemsiye kullanın. Ani ısı değişikliklerinden kaçının. Çok sıcak ortamdan, klimatize edilmiş soğuk ortama geçmemeye dikkat edin. Klimadan gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalmayın. Su ve soğuk ayran gibi serinletici sıvıların tüketimini artırın. Çok sıcaklarda alkol tüketiminin baş ağrılarını tetikleyeceğini unutmayın.

HABER: EMİR YÜCEL