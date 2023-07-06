İSTANBUL- Kiribati, Tonga, Vanuatu, Solomon Adaları ve Doğu Timor olmak üzere 5 ülkeye gidecek olan Barış Gemisi, 2023 Uyum Misyonu kapsamındaki görevleri yürütecek.



Barış Gemisi adlı hastane gemisi, 9. kez Uyum Misyonu görevlerini yerine getirecek ve bu, Çin donanmasına bağlı askeri geminin insani sağlık hizmetleri sağlamak amacıyla Kiribati ve Solomon Adaları’na yapacağı ilk ziyaret olacak.



Görevin planına göre Barış Gemisi, adı geçen beş ülkenin limanlarında yedişer gün tıbbi hizmet sağlayarak, yerel halka, Çinli kuruluşların çalışanlarına ve Çinli göçmenlere teşhis ve tedavi hizmetleri vermenin yanı sıra, ziyaret ve mesleki seminer gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.



Barış Gemisi, Çin’in geliştirdiği ilk okyanus hastane gemisi. Gemi, hizmete girdiği 2008 yılından bu yana dünya çapında 43 ülke ve bölgeden yaklaşık 250 bin kişiye tıbbi hizmet sağladı ve bin 500’den fazla ameliyat gerçekleştirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki mahkeme binasında patlama meydana geldi HABER: EMİR YÜCEL