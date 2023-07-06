İSTANBUL- Açıldığı günden bugüne yüzbinlerce ziyaretçi tarafından gezilen sergi, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını ele alıyor. Sergide sağlık, eğitim, tarım, ulaşım, bankacılık, sanayi, üretim gibi konu başlıkları belgeler, hatıralar, fotoğraflar, videolarla incelenebiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilhamla hazırlanan sergide, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alınıyor.

Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilir.

Tarihi binada ziyaretçilere zengin bir koleksiyon sunuluyor

Müzenin birinci katında ise Türkiye İş Bankası’nın zengin arşivinden toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık aletleri, kumbara, reklam filmleri gibi materyaller sergileniyor. Birbirini takip eden sekiz salon boyunca İş Bankası’nın Cumhuriyet’le yaşıt tarihinin kısa bir özeti kronolojik olarak ziyaretçiye aktarılıyor.

Müzenin bodrum katında ise Bankalarda sadece yetkili görevlilerin girebildiği ana kasa dairesi ve müşteri kullanımına açık kiralık kasa dairesi ziyaret edilebilir. Bu iki kasayı bağlayan koridorda ışıklar ve seslerden oluşan hareketli bir enstalasyon bulunuyor.

HABER: MERVE ELÇİ