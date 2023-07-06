İSTANBUL- Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, şaşırtıcı dönüşümler içeren hikayesi ile seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyarak farklı bir deneyim sunuyor.

Ankara’da gördüğü büyük ilgiden sonra ilk kez İstanbul’da AKM’de sahne alacak yerli yapım, özel efektlerle zenginleştirilmiş görsellerle ve etkileyici kostümleriyle, 4 yaş ve üzeri gruplara hitap ediyor. Aileler ve çocukların birlikte vakit geçireceği mükemmel bir seçenek olan müzikal sanat severlerin de beklentilerini karşılayacak bir yapım.

HABER: MERVE ELÇİ