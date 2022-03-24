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YÜKSELEN BALIKLAR 2022

ASTROLOG Özlem Çetinkaya YILMAZ'dan "Yükselen Balıklar"

24 Mart 2022 Perşembe 11:22
YÜKSELEN BALIKLAR 2022

Eğitim, yurtdışı veya ticaret hayatım…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler: 

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar;  2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vuracak.

Yıla; arkadaşlarınızla aranızda oluşan maddi sorunlarla giriyor olabilirsiniz. Aslında bu problem Aralık’ta başlamış ve ilişkileriniz bu yüzden bozulmuş olailir…

Konular Şubat ayının ikinci haftasından itibaren yoluna girmeye başlayacak.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak. Ancak bu durum da bir süreliğine geçerli olacak. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile Şubat’ın son üç haftası, Mart ve Nisan’ın ilk üç haftası sonuna kadar sorun olan bu konuları düzeltme şansı bulabilirsiniz.

Ocak ayında ayrıca sizi maddi veya manevi yönden bağlayacak herhangi bir olaya da imza atmanızı önermem . En azından böyle bir durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte;  ruhsal olarak içe kapanacak ve kendinizle yüzleşecek olabilirsiniz.

Aslında bu süreci dolu, dolu kendinizle yüzleşerek geçirmenizde fayda var. İçinize doğru konuşarak aslında içinizdeki zehiri dışarı akıtıyor olacaksınız….

Ne kadar farkındalık yaşarsanız o kadar kendinizle barışacaksınız. Ve bu kişisel gelişiminize oldukça faydalı katkılar sağlayacak…

Bazen kişinin kendini affedebilmesi de önemlidir.

Bu üç haftayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022   Geçmişte ebeveynlerinizle aranızda oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltmek kendinizi yeniden ifade etmek için değerlendirebilirsiniz…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 Geçmişte otaklarınızla aranızda iletişim kazaları oluşmuş ve küsmüş olabilirsiniz. Bu konuyu düzeltmek için bu süreçte fırsatınız olacaktır. Değerlendirin…

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 Geçmişte arkadaşlarınızla aranızda oluşan anlaşmazlıkları düzeltmek için düzeltme fırsatınız olacak. Değerlendirin…

Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor (28.1.- 4.12.2022).

Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama  gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de”  ilgili olacaktır.

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır. Kendinizi insanlara anlatmakta zorlanabilirsiniz…

Siz bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz… Bu enerjiden tamamen 2025 yılında kurtuluyorsunuz.

Bu yıl size şans ve fırsatlar ( Jüpiter 2.evinizde);  maddi ve manevi kazanımlarınızdan yana gülecek…

Yılın genelinde tüm Dünya’da bir ekonomik kriz yaşansa da bu size “krizden fırsatlar yaratma şansı” sunacak… Dolayısı ile siz bu yıl Dünya’nın aksine,  maddi olarak bereketli bir yıl yaşayabilirsiniz.

Yalnız bu durum da geçici bir süre etkin. Sadece bir yıl J)

Bunlar ne gibi şans ve fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Yine de maddi yönden duraksama; (Jüpiter retrsoru) 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapınız.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise ( Satürn 12.evinizde transit ediyor), size ruhsal alandan yansıyacak. Bu sene biraz yalnız kalıp izole olmak isteyebilirsiniz.

Ya da şartlar sizi buna zorlayabilir. Kapalı bir alanda yalnız kalarak, tekamül şartlarını da yerine getirebilirsiniz.

Sorumluluklarınız, uymanız gereken kurallar her ne kadar sabrınızı zorlasa da, bu durumu kabul ile karşılamanız önemli olacak…

Ne kadar çok sorumluluklarınızın bilincinde olup 2023 Nisan sonuna kadar sabırlı bir şekilde  davranırsanız; o kadar sonuçtan memnun kalacaksınız.

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar ( Satürn retrosu) 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok kendisini hissettirecek.

Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu sene 30.Nisan ve 25.Ekim’de yaşanacak olan Güneş tutulmaları; sizin kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili olarak bazı yeni adımlar atmanızı sağlayacak. Bazı yeni kararlar alıp, hayatınızda bu alanda yeni adımlar atıyor olacaksınız…Kardeşlerinizle yeni adımlarını atacağınız bazı konuları hayatınızda başlatıyor olabilirsiniz.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yeni bir başlangıç olduğunu bilin J)

16.Mayıs ve 8 Kasım Ay tutulmaları ise; eğer eğitim çağındaysanız yüksek eğitiminizle ilgili olabilir. Eğer bu güne kadar eğitiminizle ilgili bazı belirsizlikler var ise bunlar netleşecek ve siz ne yapmak istediğinize karar verebileceksiniz..

Sürüncemede olan konular, artık evren tarafından zamanının gelmiş olduğundan netleştirilmeye zorlanabilir.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz? Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim.

ASTROLOG Özlem Çetinkaya YILMAZ

Farklı sorularınız için; facebook grubumdan (ASTROLAG Özlem Çetinkaya YILMAZ) veya Whatsapp 05312585128’den bana ulaşabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.03.2022 11:28
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