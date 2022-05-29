Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs 2022 Pazar 19:56
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

SAKARYA, (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKonserdeSilahlıKavgaçocukYaralıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İSMİ RAUF DENKTAŞ
TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İSMİ RAUF DENKTAŞ
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler
Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor
Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor
HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…
HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…
I. OSMANLI SULTANI  SÜLEYMAN NASIL KANUNİ VE NASIL MUHTEŞEM SÜLEYMAN OLDU.?
I. OSMANLI SULTANI  SÜLEYMAN NASIL KANUNİ VE NASIL MUHTEŞEM SÜLEYMAN OLDU.?
Dünya edebiyatının en ünlü isimlerinden biri Ernest HemIngway'in hüzün ve acılarla dolu yaşam öyküsü 
Dünya edebiyatının en ünlü isimlerinden biri Ernest HemIngway'in hüzün ve acılarla dolu yaşam öyküsü 
Tunceli'de yaban hayatının zenginliği fotokapanlara yansıdı
Tunceli'de yaban hayatının zenginliği fotokapanlara yansıdı
KİLYOS İKİNCİ EL FESTİVALİ BAŞLIYOR! “ATMA DEĞERLENDİR. TÜKETİMİ AZALT MUTLU OL”
KİLYOS İKİNCİ EL FESTİVALİ BAŞLIYOR! “ATMA DEĞERLENDİR. TÜKETİMİ AZALT MUTLU OL”
PRENSLERİN EN GÜZELİ 
PRENSLERİN EN GÜZELİ 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi