Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
İKİNCİ DALGA TUZAĞI
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a...
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri ve zararları neler?
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri...
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri 'Kapıları Aç'tı
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI

Evet sevgili dostlar Corona illeti dünyada hala etkin bir şekilde devam ederken, aşı hususu da alttan alttan zihinlere kazınmaya çalışılıyor.

28 Temmuz 2020 Salı 16:07
0 Okunma
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI

KORAY KAMACI

İSTANBUL

Bununla beraber Şeytani üst aklın da planları bu doğrultuda devam ediyor. Nisan ayında özellikle yaptığımız tespit hala güncelliğini korumaktadır. O zaman söylediğimiz: ‘’ DSÖ kimin aşısını onaylarsa bu virüs olayının da faili odur’’ sözü bu aralar daha çok anlam bulmaktadır. ABD bu aşı konusunda çok detaylı ve önemli çalışmalar yapıyor. Hastalığın ilk çıkışından itibaren Mayıs-Haziran aylarında aşı çalışmaları ile ilgili ABD’nin yaptığı açıklamalar DSÖ tarafından çok da kayda değer görülmedi. Nitekim Trump geçtiğimiz günler de DSÖ ile bağlarını koparmak için önemli girişimler de bulundu... 

Tüm bu hadiselerden sonra Covid-19’a yönelik ikinci dalga söylemleri de hızla yayıldı. Aslında biz de Nisan ayından beri ikinci dalgadan bahsediyorduk. Çünkü Covid-19’un ilk dalgası bir tatbikat niteliğindeydi. Asıl ikinci dalga ile birlikte kötü manada mutasyona uğrayacak olan virüs çok daha bulaşıcı ve öldürücü olacak. İnsanları daha çaresiz bir hale getirecekler. Ve en nihayetinde de hazırladıkları çipli aşıları insanlığın kurtarıcısı gibi sunacaklar. İşte tam da burada çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Bill Gates, Covid-19 salgınına karşı 18 ay içinde aşı bulunması için çalışmaların devam ettiğini, herkese yetmesi için yaklaşık 7 milyar doz aşı üretilmesi gerektiğini belirtmişti. Burada ki ifadeler ve bu ifadeleri söyleyen kişi önemli! Bill Gates ile birlikte Gilead Sciences şirketine çok dikkat edilmeli. Gilead ismi de çok ilginç! İsrail kabilelerinden birinin adı… Aşı konusunda ki detayları iyi takip etmeliyiz.

Bil Gates, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’i parmağında oynatıyor adeta... Gates, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin aşının geliştirilmesinin 18 aya yakın süreceği öngörüsünü de söylemişti. Özellikle 2021 ayında aşının bulunacağı öngörülüyor. Yani ölümcül ikinci dalgadan sonra millete deyim yerindeyse ölümü gösterip, sıtmaya razı edecekler. Bu yüzdendir ki aşı hadisesi bu pandeminin altında yatan perde arkasındaki gerçektir. Kısırlık başta olmak üzere (Dünya nüfusu ile oynama) çip ve benzer hususlar baş gösterecektir. Bu yüzden ülke ve millet olarak bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Bu husus yakın gelecekte çok konuşulacaktır. Bu arada son olarak bir kez daha söylemekte fayda görüyorum: ‘’İkinci dalga Ekim-Kasım ayı gibi gelmesi mümkündür. Fakat bu ikinci dalga Covid-19’un yeniden salgın olarak artmasından ziyade, mutasyona uğramış daha ölümcül ve bulaşıcılığı iki kat daha fazla olan bir virüsün ortaya çıkması ile sonuçlanacaktır.’’ Bütün bu hadiselerin altında da Yeni Dünya Düzeninin temeli yatmaktadır. Aşı hususu, siyasi ve teolojik bazı hususlar bu hastalığın arka planını ve perde arkasını oluşturmaktadır. 

Ve son söz: ‘’ Geleceğin dünyasında dengeler köklü bir şekilde değişime uğrayacaktır. İnsanlığın ve Devletlerin vermeleri gereken zor kararlar olacaktır’’

Önce Vatan Gazetesi

KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
Anahtar Kelimeler:
KoronaAşıIkinci DalgaTuzakKoray Kamacıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'
'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'
ÖLÜME YAKIN DENEYİM GERÇEĞİ
ÖLÜME YAKIN DENEYİM GERÇEĞİ
YAFEM 23. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ
YAFEM 23. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ
Şampiyona yakışan davranış…
Şampiyona yakışan davranış…
Damla, Bursa’da bulundu
Damla, Bursa’da bulundu
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları Yaklaşıyor!
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları Yaklaşıyor!
Yüreği Özel Başkan
Yüreği Özel Başkan
KAHRAMANLAR ŞEHRİ: MARAŞ
KAHRAMANLAR ŞEHRİ: MARAŞ
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
PORTAKAL AŞKINA DEDİK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı