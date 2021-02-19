İÇİNDEN ŞELALE GEÇEN GÜZELLİK: TINAZTEPE MAĞARASI

Yaklaşık 22 km’lik uzunluğuyla dünyanın turizme açık en uzun mağaralarından biri. Toroslar’a nazır tektonik bir yapıda oluşan Tınaztepe Mağarası, sayısız yaşanmış hikayeye konu olmuş Gidengelmez Dağları’nın Tınaz Dağı kesiminde bulunuyor. Geniş ve kasvetli giriş kapısından mağaraya giriş yaptıktan sonra ince uzun bir yolda, serin bir havada ilerlerken bir türlü mağaranın sonuna gelemeyeceğiniz izlenimine kapılıyorsunuz. Fakat sabırlı ve kararlı olmalısınız. Güzelliğiyle adeta büyüleyen uzun yolculuğun sonunda sizi bekleyen muhteşem güzellikte bir şelale var.

1968 YILINDA FRANSIZ SPELEOLOG TARAFINDAN BULUNMUŞ

Tınaztepe Mağarası, 1968 yılında bölgede araştırmalar yapan Fransız speleolog Michel Bakalowichz tarafından keşfedilmiş, krokisi çıkarılmış ve özellikle astım hastalığı için şifa kaynağı olabileceği belirtilmiş. Sonrasında 1970 yılında bölgeye gelen araştırmacılar Suğla Gölü’nü besleyen yer altı sularıyla ilgili araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmalar sonucunda Fası Boğazı ile Tınaztepe Mağarası arasında bağlantı olduğu ortaya konulmuştur.

TEKTONİK KAYNAKLI BİR MAĞARA

Tınaztepe Mağarası, tektonik bir oluşum ve eosen katmandaki kireç taşı görünümü taşıyor. İsmini ise Gidengelmez Dağları’nın hemen kuzeybatısında buluna Tınaz Dağı’ndan alıyor. Mağaranın en sonunda bulunan özellikle bahar aylarında su hacmi artan göl ise ana faya bağlı olarak genişlemiş.

ŞELALE VE CADI KAZANI MAĞARA İÇERİSİNDE ADETA BİR RESİTAL

Bahar aylarında kar sularının erimeye başlamasıyla mağara içindeki su hacmi de artmaktadır. Bu nedenle Tınaztepe Mağarası’nı özellikle bahar aylarında ziyaret etmekte fayda var. Bu dönemde mağara içerisinde oluşan şelale ve cadı kazanı gibi enfes güzellikleri görmekte fayda var.

TOPLAM UZUNLUK 22 KM FAKAT 1580 METRESİ TURİZME AÇIK

Büyüleyici görümüyle adeta büyüleyen Tınaztepe Mağarası’nın toplam uzunluğu 22 km. Ancak mağaranın yaklaşık 1580 metrelik kesime turizme açık. Mağaranın en son bölümünde yaklaşık 65 metrelik iniş kısmı bulunuyor.

230 MİLYON YILDA OLUŞMUŞ

Bu sıra dışı güzelliğin 230 milyon yılda oluştuğu bilim adamları tarafından ifade ediliyor. Hatta mağara da oluşum halen devam etmekte olan bir süreç.

TABAN VE TAVAN ARASI 65 METREYE KADAR ÇIKIYOR

Tınaztepe Mağarası içerisinde yer yer taban ile tavan arasındaki yükseklik farkı 65 metreye kadar çıkabiliyor. Adeta bir yer altı şehri izlenimi de uyandıran bu haşmetli mağara da kameranıza yakalayabileceğiniz sayısız enstantane mevcut.

YERALTINDA YATAN EŞSİZ BİR HAZİNE: GÖLLER

Tınaztepe Mağarası’nın altında yer altı göllerinin de mevcut olduğu bildiriliyor. Bu göllerin uzunluğunun 22 km. civarında olduğu da araştırmacılar tarafından dile getiriliyor. Gerçekten müthiş rakamlar ve bir o kadar da çok ilgi çekici.

AYNI ZAMANDA BİR ŞİFA KAYNAĞI

Tınaztepe Mağarası, muhteşem görünümü yanında astım başta olmak üzere birçok rahatsızlık için de şifa kaynağı. Bu nedenle solunum sistemi ile ilgili birçok rahatsızlık için şifa arayanlar da bu nadide güzelliği ziyaret etmekteler. Mağaranın içerisi, dışarıya oranla daha soğuk olduğu için yanınıza mont tarzı elbiseler almanız faydalı olabilir.

SOSYAL DONATI ALANLARI DA MEVCUT

Bu nadide güzellik için sosyal tesisler de unutulmamış. Ülkemizin en uzun mağaralarından biri olan Tınaztepe Mağarası gezinizin ardından yorulmanız ve dinlenme ihtiyacı hissetmeniz son derece normal. Bu amaçla mağaraya yaklaşık 350 metre mesafede bulunan sosyal donatı alanında restoran, kafeler, dinlenme alanları mevcut ve son derece de güzel.

SEYDİŞEHİR’E YAKLAŞIK 26 KONYAYA 120 KM UZAKLIKTA

Bu sıradışı güzellik Seydişehir ilçe merkezine yaklaşık 26 Konya’ya ise 120 km. uzaklıkta bulunuyor. Konya - Antalya karayolu üzerinde bulunan Tınaztepe Mağarası’na ulaşım oldukça kolay. Konya yönünden gelirken Seydişehir ilçe merkezini geçtikten sonra tabelasını karayolu üzerinde rahatlıkla görebileceğiniz Tınaztepe Mağarası’na rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEN ŞELALE GEÇEN GÜZELLİĞE TINAZTEPE’YE YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle özgürlüğünüzü alın ve büyüleyici bir güzelliğe, etkileyici bir görselliğe sahip Tınaztepe Mağarası’na yelken açın, hep seyahatte kalın…

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