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DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI ÇIKTI!

Covid-19 günlerinde de kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi olan Yoga Academy Journal’ın 35. Sayısı çıktı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:38
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DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI ÇIKTI!

HABER: NEVAL KÜTÜK

2011 yılından bu yana tam 10 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan derginin merakla beklenen yeni sayısı dopdolu içeriği ile okurlarla buluştu. Yoga Academy Journal, bu zor günlerde salgına karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak da dağıtılacak.

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin 35. sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini Covid-19 oluşturuyor. Dergide içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren, moral ve motivasyonu yükselten, virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği Covid-19’a karşı etkili Orijinal Yoga Sistemi teknikleri yer alıyor.

Derginin 35. Sayısında ayrıca dünyada bir ilk olarak 2021 yılında dünyanın 210 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği ve bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla yürütüldüğü belirtiliyor.

Yoga Academy Journal her sayısında ses getiren ve keyifle okunan röportajlara da yer veriyor. Derginin yeni sayısında Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ile yapılan “Sevgi Gücü” başlıklı röportaj oldukça dikkat çekici.

Her sayıda bir enerji merkezinin detaylı olarak ele alındığı derginin bu sayısında ise Manas Çakra: Algılama/şuur merkezine yer verilmiş. Ölüm ötesi deneyimler, üstün bilinçlilik ve zihin gibi çok merak edilen konuların detaylı olarak ele alındığı dergide, “Bilinç Uzmanlığı” da öne çıkan konular arasında. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Orijinal Yoga Sistemi ile Zayıflama” başlıklı bölüm oluşturuyor. İklim değişiklikleri konusuna da yer verilen dergide ayrıca salgın döneminde daha da önem kazanan sağlıklı beslenme önerileri kapsamında “Çiğ Beslenme” konusu da yer alıyor.

Zengin görselleri ve dopdolu içeriği ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 77 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor.

Tam 10 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 10 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.

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DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI ÇIKTI
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