Yapımcılığını Wovie, RetroPro, Netd & DMC’nin üstlendiği Yaşam Koçu filmi hayatındaki boşluğu doldurmak için yaşam koçları, astrolog ve enerjicileri dolaşan Helin’in (Yağmur Tanrısevsin) ve tüm bunlarla dalga geçerken popüler bir yaşam koçuna dönüşen Cafer’in (Doğu Demirkol) eğlenceli hikayesini anlatıyor.





Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Doğu Demirkol’un enerjisi adamı bayılttı!



Yaşam Koçu filminin kısa süre önce yayınlanan teaserı sinemaseverler tarafından beğenildi. Teaser’da Yaşam Koçu rolündeki Doğu Demirkol, bir danışana enerji verirken danışanı bayıltıyor. Paylaşılan ilk tanıtım, filme dair komik ipuçları da barındırıyor.



Yaşam Koçu 12 Ocak 2024’te vizyona girecek.





Filmin konusu: Aşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu Helin ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan Cafer, bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.



Vizyon: 12 Ocak 2024

Tür: Komedi