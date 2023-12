Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye filmin yapımcısı ve oyuncularından Uğur Güneş, yönetmen Yiğit Küçükkibar, yapımcı Serhan Aydın, yapımcı Yeşim Kocaman, yapımcı Güvenç Selekman, görüntü yönetmeni Ercan Işık ve oyuncu Serkan Ercan, oyuncu Sahra Şaş katıldı.

Sinema yazarı Gökşen Aydemir'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, filmin yönetmeni Yiğit Küçükkibar, her insan gibi kendisinin de hayatında kırılma anlarının olduğunu ve bu filmin daha çok bir erkek hikayesi gibi göründüğünü söyledi.

Filmdeki dayatılan erkekliğin sorgulandığı hikayeye değinen Küçükkibar, kendisinin de geçmişinde bununla ilgili şahit olduğu anlar, hikayelerin var olduğunu ifade etti.

Küçükkibar, filmde olayları karakter bazlı ele aldığını belirterek, "İnsan olmanın ilk koşulu iletişim. Özellikle annenin evine giderken gördüğümüz köprü filmin daralmışlığıdır. Anlattığım bir hafta katrandır. Bu iki insan 7 günde birbirlerini ne ölçüde anlayabilir buna değinmek istedim." dedi.

Filmin çekimleri 14 günde tamamlandı

Filmin hikayesinin neden 7 günde geçtiğinin sorulması üzerine Yiğit Küçükkibar, "7 günün çıkış noktası semavi dinlerden geliyor. Felsefi yaklaştım konuya. Dünya 7 günde yaratılmıştır. 7 gün dinlerde de çok geçen bir unsurdur. 7 günü bir yaratılış ve yok oluş döngüsü içinde ele almak istedim. 7 günün sonunda bir hayat son mu bulacaktı yoksa devam mı edecekti. Aslında sebebi budur." açıklamasını yaptı.

Hemen hemen bütün film ekibiyle yakın arkadaş olduğunu anlatan yapımcı Güvenç Selekman ise Uğur Güneş ile okul arkadaşı olduklarını, Devrim Yakut'un okulda hocaları olduğunu, Bülent Şakrak ile de yıllardır beraber çalıştıklarını dile getirdi.

Filmin yapımcılarından aynı zamanda başrol oyuncularından Uğur Güneş ise filmin tüm sürecinin içinde olduğunu ve 3 yıldır bu projeyi çekmeyi istediklerini dile getirdi.

Filmin senaryosunun 7 günde yazıldığını ve çekim sürecinin 14 günde tamamladığını aktaran Güneş, sette hiç ikinci tekrar almadıklarını da sözlerine ekledi.

"Gün Batımına Birkaç Gün Kala" filmi, aynı yolculuğa çıkartılmış iki insanın bir haftaya sığdırdıkları içsel yolculuğunu sıra dışı deneyimlerle anlatıyor.

Güneş'in yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Serkan Ercan, Devrim Yakut, Bülent Şakrak, Musab Ekici, Sahra Şaş, Ali Rıza Kubilay ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor.

Festivalde bugünkü program

Atlas 1948 Sineması'nda saat 11.00'de Behrooz Karamizade'nin "Empty Nets", saat 13.00'de Muayad Alayan'ın "A Hous In Jersalem", 16.00'da Mohanad Yaqubi'nin "Restoring Solidarity", saat 18.30'de Timm Kröger'ın "Evrensel Teori", saat 21.00 seansında ise Nursen Çetin Köreken'in "Üç Arkadaş" filminin özel gösterimi yapılacak.

AKM Yeşilçam Sineması'nda da 11.00 seansında Seyid Çolak'ın "Kedi Adam" ve Ersan Er'in "Kırk", saat 13.00'te Murat Pay'ın "Hep Otuzüç Yaşında", 16.00'da Mehmet Güreli'nin "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" ve Enes Hakan Tokyay'ın "Bilinen Son Kıyamet", 18.30'da Andrea Slavicek'in "The Real Turth About The Fight", Nikos Kyritsis'in "Highway of a Broken Heart", Sonia K. Hadad'ın "File", Damian Vondrasek'ın "Rites" ve David Da Costa'nın "The Death Mess", saat 21.00'de Zeynep İnceteki'in "Karatavuk", Mehmet Acaruk'un "Elma", Recep Çavdar'ın "Zemberek", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti" ve Resul Aşlak'ın "Fotoğraf" kısa filmi gösterilecek.

Hope Alkazar Sineması'nda saat 11.00'de yine "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" filmi, 13.00'te Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı", saat 16.00'da Alice Rohrwacher'ın "La Chimera", saat 18.30'da Farah Nabulsi'nin "The Teacher" filminin özel gösterimi gerçekleştirilecek.

Cinema Pink'te de saat 21.00 seansında Domien Huyghe'ın "Sea Sparkle" filmi izleyicilerle buluşacak.