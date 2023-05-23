Yaren, "Avrupa Leylek Köyü" Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi "Nazlı" ve yavrularının görüntülerini kaydetti.

Yaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.

Yavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.

Her yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor.

Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı "yarenleylek.com" web adresinden 24 saat izlenebiliyor.

AA