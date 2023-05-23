Yüksek rakımdaki Sarıkamış ilçesinde, karların erimesinin ardından doğada yeşil renkler hakim oldu.

İlçede etkili olan yağışların ardından 2 bin 600 rakımlı Hamamlı köyündeki ormanlar ve Soğuksu mevkisinde açan çiçekler doğaya renk kattı. Arı ve kelebeklerin konduğu sarı ile mavi renkteki çiçekler, doğanın canlılığını gözler önüne seriyor.

Küçük şelaleleri ve ekolojik zenginliğiyle yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Keklik Vadisi'nde açan kırmızı renkteki yaban laleleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Bu arada üremek için bölgeye gelen angut ve leyleklerin de yiyecek aradığı görüldü.

Çiçeklerin açmaya başladığı Susuz ilçesinde de doğa güzellikler sunuyor.

Baharın renk tonlarının hakim olduğu mera ve çayırlar, yabani ve evcil hayvanlara ev sahipliği yapmaya başladı.

AA