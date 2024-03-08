Günaydın dostlarım!

YARALIYIZ HEP BİRLİKTE !

Can Dostum,kıymetli Başkanım Haydar ŞAHİNDOKUYUCU’ya bugün ilk sözüm:

“İYİLEŞ ve BİR AN ÖNCE SAHALARA DÖN ;RİCAMDIR.UNUTMA YÜREĞİNE DOKUNDUĞUN BİR ÇOK İNSAN DUA EDİYOR SANA.ELBETTE YÜREKLERİMİZ KUVVET VERECEKTİR HIRPALANAN KALBİNE...”

Sevgili Serpil ÇAVUŞOĞLU etiketlemiş beni her daim yaptığı gibi.Birbirimizi “hassas kimseler ve hassas olaylar”nedeni ile tanıdık.Yüreği kocamandır Serpil’imin.

Selam olsun İNSAN yüreklere.

Önce ZÜBEYDE ANAMIZI RAHMETLE ANIYORUM;O’NUN ve OĞLU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI-MİNNET İLE EĞİLİYORUM!

ANAMIN ve ŞEHİT-GAZİ ANALARININ DA MÜBAREK ELLERİNDEN ÖPÜYORUM.

ŞİMDİ sözüm kadınlara ve SEVDİĞİM TÜM KADINLARA;SERPİL’İME,FUNDA’MA,

MÜGE’ME,BETÜL’ÜME,ESRA’M,NERİMAN’IM,

MERAL’İM,GÜLTEN’İM ,HATİCE’M,NECLA’M,

UFUK ve İSMİNİ SAYAMADIĞIM NİCELERİNE!

SEVGİLİ KADINLAR!

UNUTTURDULAR SİZE KAHRAMANLIĞINIZI!

UNUTTURDULAR SİZE KUT-BAŞARI GÜNLERİNİZİ!

SİZ Kİ KENDİ KANINIZ-CANINIZ ile kazanmış idiniz BİREY-KADIN YURTTAŞ HAKLARINIZI...

Emperyalizmin sömürdüğü Ortadoğu,Afrika,Asya kadınları SİZ TÜRK KADINLARINI örnek almıştı!

Amerikalı,Fransız,İngiliz kadınlarına:”BİZİM TÜRK KADINI KADAR DEĞERİMİZ

YOK MU!”dedirtmiştiniz 1926 ve sonrasında...

NE OLDU SİZE ?

NE OLDU BİZE Kİ UNUTTUK ,YURTTAŞLIK KANUNU-MEDENİ KANUN ile ÖZGÜR-BİREY YURTTAŞ OLDUĞUMUZ 17 ŞUBAT 1926 tarihini !

HAKLARIMIZ OLMADAN ve ONLARI BİLMEDEN ÖZGÜR-HÜR KADIN OLAMAYIZ UNUTMAYINIZ!

ACI öyküsü 126 emekçi kadının ABD’de yanarak ölmesi olan “KADINLAR GÜNÜNDEN”önce kendi BAŞARI ÖYKÜLERİMİZ ile birleşelim,haklarımızı hatırlayıp,sahip çıkalım;TÜM DÜNYA KADINLARINA TEKRAR ÖRNEK OLALIM...

17 Şubat 1926 tarihinde elde ettiğimiz YURTTAŞLIĞIMIZI BAYRAM olarak kutlayalım.

...

Sabah televizyonda bir programda,kahraman BOŞNAK kadınlarını konuşturdular kadınlar günü hasebiyle.

Ben ilk defa 1998’de görmüştüm oraları.

Toprak Ana’nın yaralandığını;paramparça olduğunu.

Toprak Ana’nın dövüldüğünü,tecavüze

uğradığını,hırpalandığını-örselendiğini,

öldürüldüğünü...

İnsan ve İNSANLIK kaybolmuştu;İNSAN OLANLAR TECAVÜZ,İŞKENCE ile KATLEDİLMİŞLERDİ ve MAVİ KELEBEKLER (🦋 )doğurmuştu TOPRAK ANA vahşetin bağrından...

LAKİN ÖYKÜLERİ DONUK YÜZLERİNDE,BEDENLERİ DİMDİK;ÖRSELENMİŞ RUHLARINA İNAT ONURLU SAVAŞÇI KADINLAR OLARAK KARŞILAMIŞLARDI BENİ.

2005’de gittiğimde acı öykülerini kısmen anlatabilmişlerdi.

Selam olsun KAHRAMAN KADINLARA!



KADIN OLABİLMEK;

KADIN HAKLARINDAN BAHSEDEBİLMEK:

BİREY-ÖZGÜR YURTTAŞ OLURSAN MÜMKÜNDÜR.

İSTİKLAL VE HÜRRİYETİN VARSA MÜMKÜNDÜR.

YURTTAŞ OLMAK,HAKLARINI SAVUNABİLMEK İÇİN:

-ULUS DEVLET,

-MİLLİ DEVLET,

-ÜNİTER DEVLET,

-GÜÇLÜ DEVLET,

-TAM BAĞIMSIZ DEVLET sınırları içerisinde yaşıyor olmalısın...

BÖYLE TANIMLANMIŞ BİR DEVLET’DE yaşıyor isen ve yurttaş isen;bu seferde haklarını savunabilmek:düşünmen,değerlendirmen ve ifade etmen ile mümkündür.

Yani ÖZGÜR BİREY YURTTAŞ olmalı ve düşüncelerini bağımsız bir ortamda ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLMELİSİN...

BUNLAR YOKSA SEVGİLİ KADINLAR!

KADIN HAKLARINDAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR...

...

Ben Tülay Bekar önce yurttaşım;

Bireyim, özgür Cumhuriyet kadınıyım...

Sonra Avukatım...

CUMHURİYET İLE YÖNETİLEN

LAİK-SOSYAL HUKUK DEVLETİ

yurttaşı olmadan;Özgür birey kadın olamam...

Avukatlığımda hiç bir işe yaramaz;

Haklarımı bilsem de kullanamam;

Kullanmamı engellerlerse savunamam.

EZCÜMLE;CUMHURİYET,

HUKUK DEVLETİ,LAİK DEVLET,HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜ,BİREYİN HUKUKİ GÜVENLİĞİ,

SOSYAL DEVLET BENİM KIRMIZI ÇİZGİM...

VATANIM İÇİN ÖLÜRÜM;

BAYRAĞA AL KANIMI VERİRİM.

TÜRKLÜĞÜM İSE GURUR KAYNAĞIM,

TAŞIDIĞIM MADALYAMDIR...

Kadın Atalarımızdan aldım bu düsturu!

Mustafa Kemal ATATÜRK 12 yaşında cephede savaşan Nezahat’a sorar;

“Burda ne yapıyorsun?”

Nezahat şöyle cevap verir;

“Ben askerlerin kalesiyim,dönmek isterlerse karşılarında beni bulurlar."

Ve Nezahat Onbaşı,

1921’de İstiklal madalyası verilmesi önerilen ilk vatandaş;kadın vatandaşımızdır.

Hatırlayalım,

RUHLARI ŞAD OLSUN;MEKANLARI CENNET...

Ben ,Biz birey özgür kadın yurttaşlar,

Cumhuriyetin kalesiyiz...

Yıkmak isterlerse !

Karşısındayım,karşılarındayız.

...

"8 mart emekçi kadınlar günü"yanarak ölen emekçi kadınların acı hatıraları, güzel gelecekler doğursun ümidi ile kutlu olsun!

...

Ve BİZİM TÜRK TARİH KADINLARIMIZ!

Gördesli Makbulem,Kara Fatmam,Nezahat Onbaşım ve nice nice adını sayamadığım binlerce TÜRK TARİH KADINIM!

Sizin emeğiniz VATANI DOKUMAK,BAYRAĞI NAMUS VE ŞEREF İLE DALGALANDIRMAK İDİ;

RABBİM AYNISINI NASİP EYLESİN BİZE DE...

Ruhlarınız şad olsun...

...

Av.Tülay Bekar

Not:Alttaki resim KURTULUŞ SAVAŞI PROPAGANDA AFİŞLERİNDEN BİRİDİR;MERKEZDE KADIN VARDIR;

ÇÜNKÜ KADIN TOPRAK ANA’DIR!