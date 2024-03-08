Maçın ilk 15 dakikası ev sahibi topa sahipti, Fenerbahçe oyunu kendi alanında kabul etti. Fenerbahçe’nin en iyi yaptığı duran toplardan 1. golü bulması ve rakip takımın baskısına rağmen kendi oyununu oynamasıydı.
Devre arasını önde kapatan, ikinci yarıya iyi başlayan sarı lacivertli ekip 60. dakikadan sonra skoru ve oyunu eline aldı. Genç ve dinamik strateji takımına karşı İsmail Kartal takımı mükemmel hazırlamıştı.
20. dakikada M.Batshuayi, 84. dakikada J. Oosterwolde, 90+4. dakikada D.Tadic’in penaltı golüyle galibiyetin gelmesi Fenerbahçe’yi kendi evindeki oyununda rahatlattı.
Yüksek motivasyonla çok yerinde oyuncu değişiklikleri yaparak evine yüksek avantajla dönen Fenerbahçe’nin Avrupa yürüyüşü hız kesmeden devam ediyor.