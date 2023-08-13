Yapılan ankette birçok süper güç devleti geride bırakan ankette Arap dünyasının müttefikleri değerlendirildi. Ankette Orta Doğu halklarının hangi devleti bölgede kilit olarak gördüğü soruldu.Elde edilen sonuçlara göre halkın üçte ikisi Çin ve Türkiye'yi 'Güçlü bir müttefik' olarak gördü. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 82'sinden fazlası Türkiye'yi 'Güçlü bir müttefik veya bir şekilde müttefik' olarak nitelendirdi ve bunu yüzde 80 ile Çin izledi.

Çin ve Türkiye’nin ön sıralarda olduğu ankette ABD geri de kaldı. Arap halkı süper güç ABD’ye bölgesel rolü ile ilgili yüzde 70 oranda oy verdi. Ankette ayrıca Almanya 78, Fransa 74, Hindistan ise yüzde 73 oy oranı aldı.

Arap dünyası en güçlü müttefik olarak Katar'ı seçti. Katar söz konusu ankette yüzde 90'dan fazla oy aldı.

HABER:DUHA SENA OSKAY