İSTANBUL- Hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetlere yönelen günümüz tüketicisi, dijital araç ve uygulamalardan daha fazla hizmet talep ediyor. Bu taleplere doğru karşılık vermek için de tüm yazılım süreçlerinin düzgün ve sistematik şekilde test edilmesi gerekiyor. Doğru hamlelerle hataları gideren yazılım testi uygulamaları yazılım sürecinde etkin bir rol oynarken, yüksek pazar payı sunarak müşteri memnuniyeti sağlıyor. Yazılım testlerinin doğru uygulandığı takdirde verimin ve kalitenin artacağından bahseden TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, “Her zaman için daha iyi yazılım geliştirmek mümkün. Önemli olan bu ilerleme sürecinde hangi teknolojiyi nasıl kullanacağımızı tespit etmek. Bu yoldaki en iyi destekçinin, geleneksel test sürecini çok farklı seviyelere taşıyabileceğine inandığım yapay zeka olduğunu düşünüyorum.” açıklamalarında bulundu.

AI Teknolojisi ile Yazılım Testi Maliyeti Azalıyor

İş verimliliği her sektörde olduğu gibi bilişim dünyasında da kendini gösteriyor. Yazılımda meydana gelen hatalar, markanın itibarına zarar verebileceği gibi müşteri kayıplarına da yol açıyor. Bu sebeple sistemlerin sürekli ve düzenli test edilerek iyileştirme ve geliştirme sağlayacağı alanların tespit edilmesi gerekiyor. Dijital araç ve uygulamaların minimum sorunla maksimum performans sunmasına olanak sağlayan yazılım testi, bu özelliklerinin yanı sıra müşteri memnuniyetini de artırıyor. Yazılım testi veriye dayalı bir uygulama olduğundan sürecin büyük çoğunluğu bu verilerin ölçümlenmesine harcanıyor. Dolayısıyla yazılım sistemine entegre edilecek AI teknolojisi, daha az maliyet ile daha fazla test yapılması anlamına geliyor. Böylece süreci hızlandırarak zaman tasarrufu sağlıyor.

“İnsan Gücünden ve Teknolojiden Aynı Anda Yararlanmak İyi Bir Yol Olabilir”

Belli aralıklarla yapılması gereken testlere AI teknolojisinin gelmesi, yazılım test uzmanlarının işini kolaylaştırdığı gibi daha farklı kısımlara odaklanarak kaliteli ürünler ortaya çıkarmalarına katkı sağlıyor. Ayrıca tüm bu avantajlar sayesinde gelişmekte olan kalite kontrol inovasyonu alanına yönelerek daha iyi yazılım hedeflenebiliyor. Yazılım testi ve yapay zekanın bir arada kullanılmasının kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna değinen TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, “Belki de hepimizin daha çok zamana, iç içe olduğumuz teknolojiye daha çok güvenmeye ve gittikçe artan beklentimizin tam anlamıyla karşılanmasına ihtiyacı var. Bu noktada insan gücünden ve teknolojiden aynı anda yararlanmanın iyi bir yol olduğuna inanıyorum. Artık aklımızdan geçirdiğimiz en ufak bir düşünceye bile yapay zekadan birçok yanıt bulabildiğimiz bu dönemde, test uzmanlarının perspektifinin AI teknolojisiyle birleştiği takdirde yazılımda bir devrim gerçekleşeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ