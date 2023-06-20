İSTANBUL- Pandemiyle birlikte dijital kanallardan yapılan satışların payı arttı, sipariş karşılama seçenekleri de çeşitlendi. Bugünün perakendecileri artık çok kanallı bir dünyada rekabet ediyor. Bu nedenle müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteriler için daha uygun alışveriş çözümleri sunmak için çığır açan dijital teknolojilere yöneliyor.

Bu teknolojiler arasında öne çıkanlardan biri olan RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi), özellikle hazır giyim perakendeciliğinde giderek yaygınlaşıyor. Fiziksel mağazayı dijital teknolojiyle donatmak, self veya mobil checkout, soyunma odalarında dijital danışmanlık gibi daha fazla hizmet sunmak için RFID çiplerine ihtiyaç var. Etiketlere entegre edilen RFID çipleri, her bir ürünün dijital imzası özelliğini taşıyor. RFID, perakendecilerin şeffaf tedarik zincirleri oluşturmasına, stok seviyelerini optimize etmesine, mağaza operasyonlarının hızlanmasına satışların artırmasına yardımcı oluyor.

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, şu anda hazır giyim perakendeciliğinde büyük bir RFID dalgası yaşandığını belirterek, “RFID pazarı inanılmaz derecede dinamik. Örneğin, beş yıl sonra hazır giyim ürünlerinin yüzde 50'den fazlasının RFID teknolojisi ile envanter yönetimi yaptığını göreceğiz” dedi.

Stok görünürlüğünün, tüm dijital mağaza içi uygulamalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Yelkencioğlu, “Doğru stok verilerine duyulan ihtiyaç, günümüzün çok kanallı perakendecileri için kritik öneme sahip. RFID kullanmanın önemli bir yararı da tüm tedarik zinciri boyunca stok görünürlüğü oluşturması. Yani üreticiden gelen ürünlerin doğruluğunu kontrol ediyor. Üreticiden gelen ürünler daha dağıtım merkezine girerken hatasız stoklara alınıyor.” bilgisini verdi.

HABER: MERVE ELÇİ