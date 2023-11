Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1 Kasım’da Bükreş’te düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı ile Romanya ve Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin kurulmasının 145. Yılının kutlanacağı ‘’Türk-Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesi”nde kendisine verilecek “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü’nü almak için Romanya’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada;

“Evet bana Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun teveccühü ile verecekleri Türk Dünyasına Hizmet Ödülü’nü almak için Oda Başkanı Sayın Tamer Atalay beyin daveti üzerine dost ülke Romanya’ya gidiyorum. Ama sevinemiyorum çünkü ben insanım diyen her dinden her dilden her ırktan insanın tek gündemi olan İsrail’in Netanyahu hükümeti ve yandaşı ülkeler tarafından insanlık tarihinde Filistinli çocuklara uygulanan ikinci “Holokost” benimde öncelikli gündemimdir. Yandaşlarına ve siyonistlere “Yeşaya" kitabındaki “kehaneti” göreceklerini söyleyerek, askerlerine “Tevrat bize Amalek’in sana yaptığını hatırla, der.” diyerek Filistinli çocukları, sivilleri katleden, camileri, kiliseleri, okulları, hastahaneleri bombalatıyor. Netanyahu ve onu destekleyen devletlerin hükümetlerine hatırlatırız ki, Firavun’da İsrailoğullarının nüfusunu azaltmak ve kâhinlerinin dediği Musa’ya engel olmak için tüm yeni doğan İbrani erkek çocuklarının öldürülmesini emretmiş bunun üzerine, Musa'nın annesi Yohebed onu bir sepete koyup Nil’e bırakıp Allah’a sığınmıştı. Kendi kızı Bithia Musa'yı bulmuş ve Musa firavunun sarayında büyümüştü. Allah’ın tedbiri de, takdiri de, gazabı da sizler gibi insansı zalimlerden çok daha üstündür. Asrımızda Filistinli çocuklara Jenosit uygulayan Netanyahu ve yandaşlarının ruh ikizleri olan Hitler de yaklaşık 6 milyon Yahudi ile birlikte 90 milyona yakın insanın ölümüne neden olmuş ve intihar etmeden önce cesedinin yakılmasını emretmişti" dedi.