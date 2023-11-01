Haber: Damla Oya Erman

Bu karar, ekonomi genelinde yapay zeka araçlarının geliştirilmesi ve kullanılmasına etki edecek ve bu durum ABD'nin en büyük teknoloji şirketleri ve Ticaret Odası tarafından bir tepkiyle karşılandı.

Biden'ın icra kararı, yapay zeka geliştiricilerinin güvenlik test sonuçlarını federal hükümetle paylaşmalarını gerektiriyor. Ayrıca, yapay zekanın iş piyasası üzerindeki potansiyel etkilerini rapor etmelerini ve iş piyasasındaki işçileri etkileyen sorunlarla başa çıkmak için federal destek seçeneklerini incelemelerini talep ediyor. İcra kararı ayrıca ajanslara, küçük işletmeleri içeren "adil, açık ve rekabetçi bir yapay zeka ekosistemi" teşvik etmelerini ve İç Ticaret Bakanlığı'nın içerik doğrulama ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklere su damgası eklemek için rehberlik geliştirmesi gerektiğini söylüyor.

ABD Ticaret Odası Teknoloji Katılım Merkezi'nin İcra Başkan Yardımcısı Tom Quaadman, açıklamasında ABD'nin yapay zeka geliştirme konusundaki Çin ile yoğun rekabetini vurguladı ve hangi ulkenin küresel lider olarak ortaya çıkacağının belirsiz olduğunu ve bu durumun ABD ve müttefikleri için önemli güvenlik endişeleri doğurduğunu belirtti.

Quaadman, "ABD'nin, endüstri standartları tarafından desteklenen ve bu dönüşümsel teknolojinin güvenli ve sorumlu gelişim ve kullanımını teşvik eden risk temelli bir yapay zeka düzenleyici ve politika çerçevesi oluşturma çabasına liderlik etmesi gerekmektedir," dedi. "Biden Yönetimi'nin Yapay Zeka İcra Kararı, bu hedefe ulaşma yolunda bir adım, ancak daha fazla çalışma yapılması gerekiyor."

Quaadman, Ticaret Odası'nın icra kararının yüksek nitelikli işçileri çekmeye, standartların geliştirilmesini hızlandırmaya ve hükümet içi işbirliğini güçlendirmeye vurgu yaptığını belirtti.

Ancak, ajansların eylem zaman çizelgelerinin paydaş görüşünü sınırlayabileceğini ve hükümet içi işbirliğini zayıflatabilecek bilgisiz düzenlemeleri teşvik edebileceğini belirtti. Ayrıca ajansların "FTC (Federal Ticaret Komisyonu) gibi bunu kendi istedikleri gibi yapma lisansı olarak görmemeleri gerektiğini - tüm ajansların Kongre yetkileri çerçevesinde hareket etmeye devam etmeleri ve Yüksek Mahkeme tarafından belirtildiği gibi Temel Sorular Doktrini'ne uymaları gerekmektedir."

Amazon, Microsoft ve Google'ın ana şirketi olan Alphabet gibi büyük teknoloji şirketleri de icra kararına tepki gösterdi.

Google ve Alphabet'in küresel işler başkanı Kent Walker, "Bugünkü icra kararını gözden geçiriyoruz ve uzun süredir sürdürdüğümüz yapay zeka sorumluluk uygulamalarının bu prensiplerle uyumlu olacağından eminiz," dedi. "Hükümet kurumlarıyla yapıcı bir şekilde iş birleştirerek yapay zekanın potansiyelini maksimize etme konusunda sabırsızlanıyoruz - bu, hükümet hizmetlerini daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli hale getirerek de dahil olmak üzere."

Microsoft'un başkan yardımcısı ve başkanı Brad Smith, icra kararının "yapay zeka teknolojisinin yönetişimi açısından başka kritik bir adım" olduğunu söyledi. Smith, "Bu karar, Beyaz Saray'ın güvenli, güvenilir ve güvenilir yapay zeka için Gönüllü Taahhütlerini desteklemektedir ve G7 Hiroşima Süreci aracılığıyla uluslararası çabaları tamamlar," dedi. "Yapay zeka, federal hükümet için maliyetleri düşürmeyi ve hizmetleri iyileştirmeyi vaat ediyor ve bu yükselen teknolojinin gücünü ve vaadini tam olarak gerçekleştirmek için ABD yetkilileri ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Amazon'dan bir sözcü, "Dünyanın önde gelen yapay zeka araçlarını ve hizmetlerini geliştiren ve dağıtan şirketlerden biri olarak, Amazon, yapay zeka teknolojisinin güvenli, güvenilir ve sorumlu gelişimini destekliyor," dedi. "Halk sektöründe ve endüstride müşterilerimize icra kararını uygulamaları konusunda destek vermeyi ve yeniliği teşvik etmeyi, yapay zekayı geliştirmeyi ve yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını ilerletmek için gerekli güvenceleri oluşturmayı taahhüt ediyoruz."