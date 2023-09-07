Topçu şunları söyledi ;

Kırım Tatarı soydaşımız ve benimde Kırım Tatarlar milli lideri ve Türk dünyasının efsanevi evladı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu vesilesi ile tanınmış olduğum sayın Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin önerisi ve Ukrayna parlamentosunda gerçekleştirilen oylamanın ardından bugün itibariyle Ukrayna Savunma Bakanı olarak atanmıştır.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana, Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanı olarak görev yapan ve 2019-2022 yılları arasında Ukrayna-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanlığını da yürüten Umerov, ülkemizle de yakın ilişkileri bulunan çok değerli bir siyasetçidir.

Umerov ayrıca, Ukrayna tarihinde Bakanlık görevi üstlenen ilk Kırım Tatarı siyasetçi olmuştur.

Sayın Umerov’un savaş koşullarında Savunma Bakanı gibi önemli bir göreve getirilmesi bu görevlendirmeyi daha da değerli kılmaktadır.

Kendilerinin parlamentoda sadece iktidar partisinin değil, muhalefet partisinin de desteğini alarak bu göreve gelmiş olması onun şahsında Kırım Tatar toplumu bakımından da önem taşıyan bir tablo oluşturmuştur.

Sayın Bakan, uzun yıllardır Ukrayna’daki Kırım Tatar liderliğinin de parçası olarak çalışmış bir siyasetçidir.

Bu görevi üstlenmesi, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Kırım Tatar toplumunun haklarını korumak ve güçlendirmek için hayata geçirdiği yasal düzenlemelerin ardından Ukrayna’daki Kırım Tatarlarını gururlandıran yeni bir adım teşkil etmektedir.