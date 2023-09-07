ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TAG Otoyolunun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı kesimi 1-3. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometreleri arasındaki üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolunun (Antalya gidiş tüpü) 0-14. kilometreleri arasında Denizli Çevre Yolunda bulunan Honaz Tüneli'nde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından gerçekleşiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılırken, ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun Burhanlı Köyü kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak yapılıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde bulunan Karahisar Üstgeçit Köprüsünün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Devrek-Zonguldak Ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometreleri arasında bulunan Ecekler Köprüsü'nde bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometreleri arasında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.