Topçu bu vesile yaptığı konuşmada şunları ifade etti;

“Can Azerbaycan’ımızın yaşayan Milli Kahraman’ı ve Türk Dünyasının da kahraman evladı İbad Hüseyinli’yi milletimizin evinde ağırlamış olmaktan çok mutlu olduk. Kendisinin ilk Karabağ savaşındaki Ermeni işgalciler ve ASALA mensubu vahşi katil sürüsüne karşı verdiği kahramanca mücadelesini, Ermenilerin kurdukları tuzakla gazi olup ölümden döndüğünü biliyorum ve kendilerine, ikinci vatanına ve evine hoş geldin diyorum.

‘Ben insanım’ diyen her iyi insan gibi bizimde gündemimizde, İsrail hükümeti tarafından Filistinli bebeklere ve sivillere 7 Ekim’de bu yana uygulanan, ve insanın kanını donduran yaşama sevincini kaybettiren vahşi JENOSİT var!..

BM Genel Kurulunun; ABD ve 9 kenar mahallesi olan ülkeleri ile birlikte HAYIR oyu kullandığı "Gazze’de Derhal Ateşkes İlanı" tasarısını, yani İsrail’in Siyonist hükümetine ‘bebekleri katlederek yaptığın JENOSİT’i durdur!.. dediği tasarıyı, 153 EVET oyu ile kabul etmiş olması önemlidir.

Çünkü; dünya kendisinin ‘5’ ten, ABD ve kenar mahalleleri olan uydu ülkelerinden büyük olduğunu ezici bir çoğunlukla göstermiştir.

İsrail hükümeti ve yandaşlarının yaptığı Bebek katliamına 153 ülke dur diyerek, Filistin halkının var olma davasının yanında olduğunu göstermiş ve demiştir ki, siz zalimlere rağmen İNSANLIK DAHA ÖLMEDİ!..

Bu vesile; vefatının 20.yılında Azerbaycan’ımızın Umummilli lideri ve Türk dünyasının büyük devlet adamı Haydar Aliyev’i, Azerbaycan’ın ilelebet var olması için emeği geçen tüm münevverlerini, can veren şehitleri, kanını döken gazilerimizi, Gazze şehidleri ile bölücü terör örgütü ve arkasındaki güçlere karşı verdiğimiz mücadelede dün cennete uğurladığımız şehid Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’imizle birlikte tüm şehidlerimizi ve gazilerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyorum.”

Azerbaycan milli kahramanı İbad Hüseyinli de yaptığı konuşmada, Yalçın Topçu’ya her zaman kendisine göstermiş olduğu ilgi ve alakası için teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu sözleri ile bitirdi;

“Ben Türk oğlu Türküm. Azerbaycan’ın Azatlığını ilk tanıyan kardeşi Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Karabağ topraklarını 44 günlük zaferle Ermeni işgalinden kurtardığımız savaşta da Kardeş Türkiye'mizin ve dünyada da çok önemli bir lider ve devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz sizin arkanızda değil, yanınızdayız' diyerek bir millet olduğumuzu bütün dünyaya ilan etmiş Karabağ’ımız 30 yıl sonra Bakü’süne Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in demir yumruğu ile kavuşmuş Karabağ meselesi halledilmiştir.

Allah Türk milletinin birliğini korusun. Biz bir oldukça bize düşmanlık düşünenler bizden korksunlar" dedi.