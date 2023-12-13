"Bittim Ben" şarkısının sözü ,bestesi ve düzenlemesi Eser Taşkıran imzası taşıyor.
Rec Rocero, Yıllar önce kaybettiği, Barış Manço’nun da uzun yıllar vokalistliğini yapan eşi Paula İçin yorumladığı şarkının video klibinde Kızı İzay Işık ile kamera karşısına geçti.
İmre Haydaroğlu yönetmeliğinde çekilen video klipte şarkı hüzünlü karelerle anlatılıyor. Video klipin çekimleri sırasında kızı İzay ışı ‘ğın babasına sarılması ile duygusal anlar yaşandı. Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi.Kaynak: Dinçer Karacalar