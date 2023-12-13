HABER: BAZİD BEYOĞLU

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV)’in çocukları sanat faaliyetleriyle buluşturduğu gezici sanat atölyeleri etkinliğini, gönüllülerle beraber çocuklarla buluşturdu.

Gezici sanat atölyemizde; robotik ve kodlama atölyesi, fen deneyleri atölyesi, ebru atölyesi, taş boyama atölyesi, ayraç atölyesi, ip ve boncuk atölyesi, yaratıcılık atölyeleri ile ilkokul ve ortaokul kademesi çocukları ile buluşturdu. Gezici sanat atölyeleriyle çocukların sanatsal faaliyetlerle deneyim yaşamalarını sağlarken kendilerine duydukları güven ve değeri gelişirken hem de onları düşünerek okullarına gelen abilerinin, ablalarının olduğunu düşündüren mesajlar da verildi.

etkinlikte konuşan KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Demet Orhan Başer, "KAHEV olarak geleceğin ışığı olan çocuklarımız bizler için çok değerli bu yüzden de Gezici Sanat Atölyeleri projemiz çocuklarla buluşmamızı sağlayan projemiz olarak ayrı bir değerli. Bizlere okularının kapılarını açan Saklı İlkokulu ve ortaokulu müdürü ve öğretmenlerine, Hasankeyf Şube Müdürü Edip Bey’e ve gönüllü olarak bizlerden her türlü desteğini esirgemeyen gönüllü öğretmenlerimize ve her zaman desteğini esirgemeyen Batman İl Özel Idaresi’ne teşekkürü borç biliriz." dedi.